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Покупайте книги, пока они есть: бизнес запустил мощный флешмоб после атак на издательства

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 28 августа 2026, 17:01

Издания поддержали такие гиганты бизнеса, как "ПриватБанк", "Ласунка", Comfy и многие другие

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После атаки России на склады книжных издательств и магазинов, известные украинские компании вместе с народом запустили в социальных сетях флешмоб, который призывает покупать книги. Таким образом люди могут поддержать издания и сохранить как можно больше книг.

В ночь на 28 августа российский беспилотник попал в склад в Киевской области, где хранилась продукция сразу ряда украинских издательств и книжных магазинов. В результате пожара часть тиражей была уничтожена.

"Сегодня в наш состав попал российский "шахед". Прямое попадание в украинскую книгу. На этом складе хранились книги многих украинских издателей. Россия методично уничтожает украинское книгоиздание и книгораспространение. Отрасль, которая только несколько лет назад начала вставать с колен, снова прижата к земле. Книги, склады, типографии превращаются в черный пепел. О необходимости поддержки украинской книги говорится уже много. Но сегодня, наверное, нелишне сказать об этом еще раз", пишет на своей странице в Facebook основатель сети Readeat Дмитрий Феликсов.

Дмитрий Феликсов
Дмитрий Феликсов

В официальном канале издания "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" рассказали о последствия удара.

"Но этой ночью уничтожен состав, откуда непосредственно рассылали наши издания, поэтому в ближайшее время в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА будут задержки с отправкой заказов. Сгорело много наших роскошных книг на большую сумму (фото – апокалиптические, поэтому давать не буду)…", — говорится в сообщении.

Пост "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"
Пост "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

Соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова сообщила, что на поврежденном складе также находились их книги.

"Конечно, мы занимались релокацией и тем, чтобы наши книги были не в одном месте, поэтому часть книг все же успели перевезти во Львов и подгрузить наши книжные магазины. Но в Киеве было много книжных новинок и книг украинских авторов, ведь мы готовились к фестивалю Книжная страна. Теперь наше участие тоже под вопросом. Потерять пока считаем, потому что это фактически сгоревшие книги на трех складах: наш и партнеров", — отметила она.

Пост Юлии Орловой
Пост Юлии Орловой

В Book.ua также сообщили важное обновление по работе интернет-магазина.

"В результате атаки вражеских БПЛА произошел пожар на складе фулфилмента Новой почты, где хранился весь запас бумажных книг нашего интернет-магазина. По предварительной информации, часть товара повреждена или уничтожена.К счастью, работники склада не пострадали – и это самое главное. Нам нужно время, чтобы оценить масштабы потерь и подсчитать убытки. Поэтому мы временно не можем принимать и отгружать онлайн-заказы на бумажные книги. Пока на сайте можно приобрести только электронные книги. Акцию "Счастливые часы" мы вынуждены досрочно завершить", — говорится в посте.

Физические книжные магазины book.ua работают в штатном режиме.

Пост Book.ua
Пост Book.ua

Издание "Хто це" потеряло на складе 80 своих книг в результате атаки.

Пост "Хто це"
Пост "Хто це"

За август было зафиксировано несколько подобных ударов. К примеру, 1 августа в ходе атаке в Харькове россияне уничтожили около 8 млн книг на складе "Ранку" и "КнигоЛенда", сообщает SPRAVDI.

Сколько книг уже уничтожено
Сколько книг уже уничтожено. Инфографика: SPRAVDI

Флешмоб в соцсетях

Большие компании и украинцы в сети призывают поддержать книжную отрасль покупкой книг. Среди них оказались "Ласунка", "ПриватБанк", "Комфи", а также многие другие.

  • "Друзья! Сегодня покупаем книги, потому что никто не имеет права забрать наше будущее!"
  • "Купите книги. Купите те, которые хотели когда-нибудь прочесть. Купите на подарок друзьям"
  • "Купите сегодня себе книги"
  • "Мы можем поддержать их сейчас, купив книгу в электронном или бумажном формате, приобретя сертификат или сделав предзаказ"
Пост "Ласунки"
Пост "Ласунки"
Пост "Комфи"
Пост "Комфи"
Пост "ПриватБанка"
Пост "ПриватБанка"
Пост book.kovalchuk
Пост book.kovalchuk
Пост Светланы Тараториной
Пост Светланы Тараториной
Пост "КнигоЛенда"
Пост "КнигоЛенда"
Пост Maccoffee
Пост Maccoffee

Какие издания пострадали: список

"Урбіно" в своем Telegram-канале опубликовало детальный список изданий, которые были повреждены в ходе российских атак и призываем помочь им приобретением книги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Вишневое после удара российских БпЛА. Ян Доброносов показал фотографии.

Теги:
#Обстрел #Флешмоб #Атака #Издания #книги