Покупайте книги, пока они есть: бизнес запустил мощный флешмоб после атак на издательства

Издания поддержали такие гиганты бизнеса, как "ПриватБанк", "Ласунка", Comfy и многие другие

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После атаки России на склады книжных издательств и магазинов, известные украинские компании вместе с народом запустили в социальных сетях флешмоб, который призывает покупать книги. Таким образом люди могут поддержать издания и сохранить как можно больше книг.

В ночь на 28 августа российский беспилотник попал в склад в Киевской области, где хранилась продукция сразу ряда украинских издательств и книжных магазинов. В результате пожара часть тиражей была уничтожена.

"Сегодня в наш состав попал российский "шахед". Прямое попадание в украинскую книгу. На этом складе хранились книги многих украинских издателей. Россия методично уничтожает украинское книгоиздание и книгораспространение. Отрасль, которая только несколько лет назад начала вставать с колен, снова прижата к земле. Книги, склады, типографии превращаются в черный пепел. О необходимости поддержки украинской книги говорится уже много. Но сегодня, наверное, нелишне сказать об этом еще раз", — пишет на своей странице в Facebook основатель сети Readeat Дмитрий Феликсов.

Дмитрий Феликсов

В официальном канале издания "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" рассказали о последствия удара.

"Но этой ночью уничтожен состав, откуда непосредственно рассылали наши издания, поэтому в ближайшее время в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА будут задержки с отправкой заказов. Сгорело много наших роскошных книг на большую сумму (фото – апокалиптические, поэтому давать не буду)…", — говорится в сообщении.

Пост "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

Соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова сообщила, что на поврежденном складе также находились их книги.

"Конечно, мы занимались релокацией и тем, чтобы наши книги были не в одном месте, поэтому часть книг все же успели перевезти во Львов и подгрузить наши книжные магазины. Но в Киеве было много книжных новинок и книг украинских авторов, ведь мы готовились к фестивалю Книжная страна. Теперь наше участие тоже под вопросом. Потерять пока считаем, потому что это фактически сгоревшие книги на трех складах: наш и партнеров", — отметила она.

Пост Юлии Орловой

В Book.ua также сообщили важное обновление по работе интернет-магазина.

"В результате атаки вражеских БПЛА произошел пожар на складе фулфилмента Новой почты, где хранился весь запас бумажных книг нашего интернет-магазина. По предварительной информации, часть товара повреждена или уничтожена.К счастью, работники склада не пострадали – и это самое главное. Нам нужно время, чтобы оценить масштабы потерь и подсчитать убытки. Поэтому мы временно не можем принимать и отгружать онлайн-заказы на бумажные книги. Пока на сайте можно приобрести только электронные книги. Акцию "Счастливые часы" мы вынуждены досрочно завершить", — говорится в посте.

Физические книжные магазины book.ua работают в штатном режиме.

Пост Book.ua

Издание "Хто це" потеряло на складе 80 своих книг в результате атаки.

Пост "Хто це"

За август было зафиксировано несколько подобных ударов. К примеру, 1 августа в ходе атаке в Харькове россияне уничтожили около 8 млн книг на складе "Ранку" и "КнигоЛенда", сообщает SPRAVDI.

Сколько книг уже уничтожено. Инфографика: SPRAVDI

Флешмоб в соцсетях

Большие компании и украинцы в сети призывают поддержать книжную отрасль покупкой книг. Среди них оказались "Ласунка", "ПриватБанк", "Комфи", а также многие другие.

"Друзья! Сегодня покупаем книги, потому что никто не имеет права забрать наше будущее!"

"Купите книги. Купите те, которые хотели когда-нибудь прочесть. Купите на подарок друзьям"

"Купите сегодня себе книги"

"Мы можем поддержать их сейчас, купив книгу в электронном или бумажном формате, приобретя сертификат или сделав предзаказ"

Пост "Ласунки"

Пост "Комфи"

Пост "ПриватБанка"

Пост book.kovalchuk

Пост Светланы Тараториной

Пост "КнигоЛенда"

Пост Maccoffee

Какие издания пострадали: список

"Урбіно" в своем Telegram-канале опубликовало детальный список изданий, которые были повреждены в ходе российских атак и призываем помочь им приобретением книги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Вишневое после удара российских БпЛА. Ян Доброносов показал фотографии.