Россияне ударили по Южному мосту во время движения метро: как сейчас выглядит место атаки (видео)

Россия продолжает террор столицы

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Российский беспилотник попал в Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры услышали мощный взрыв, а после удара в вагоне из вентиляции посыпался пепел.

Информацию об атаке подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, речь идет о двух попаданиях БПЛА возле опорной части Южного моста.

"В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили. Специалисты КП "Киевавтодор" обследуют состояние сооружения после попаданий", — сообщил Кличко.

Стоит отметить, что это уже второй удар по Южному мосту: предыдущий произошел позавчера.

Россияне повторно атаковали Южный мост дроном

Пассажиры услышали взрыв прямо в вагоне

В момент атаки поезд метро находился на Южном мосту. Корреспондентка "5 канала", которая ехала этим поездом, рассказала, что перед взрывом один из пассажиров крикнул: "Шахед".

После этого раздался сильный взрыв, и пассажиры увидели вспышку. В вагоне из вентиляции начал сыпаться пепел.

"Люди не пострадали в вагоне метро, в котором я находилась. Поезд довез людей до станции "Выдубичи", на правый берег. Потом он не продолжил свое движение", — рассказала корреспондентка "5 канала".

По ее словам, после этого за пассажирами прибыл другой поезд, который уже курсировал по зеленой ветке метро.

Почему Южный мост важен

Южный мост — одна из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Его значение выходит далеко за пределы городского сообщения, ведь через него проходит значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.

Южный мост в Киеве. Фото: Big Kyiv

Как рассказывал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов в интервью The Village, через Южный мост проходит около 90% транзитного трафика между двумя берегами. Остальной транспорт использует другие киевские мосты, а также переправы в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее.

Южный мост также соединяет важные транспортные направления — трассы М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп и М-03 Киев — Харьков — Изюм — Славянск. Кроме того, через него проходит значительная часть военного трафика.

Россия могла использовать новую "Герань"

Атака на Южный мост произошла на фоне сообщений о новой модификации российских ударных дронов "Герань".

30 сентября советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия впервые применила против Украины беспилотник с новой боевой частью. По его словам, она предназначена, в частности, для поражения высоковольтных опор и металлических мостовых конструкций.

Бескрестнов предположил, что такой дрон могли использовать во время атаки на опоры ЛЭП в Киеве. По его данным, новая модификация "Герани" получила кумулятивно-режущую специальную нагрузку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне мечтают заморозить Киев. Россия атаковала ТЭЦ минувшей зимой, на них провели ремонтные работы.