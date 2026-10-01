Известный украинский журналист, боец ВСУ Богдан Кутепов рассказал о ситуации с украинским языком в киевских школах

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Представляете этот звук, эту вибрацию, эту реальную психотравму, которую испытали дети, даже пусть в подвале в укрытии, когда в их школу во время уроков попал русский дрон? Интересно, тем ли несчастным ребятишкам кто-то из учителей впоследствии намекнет, что вот – наглядный пример, почему не стоит слушать этот чертов русский рэп!? Что даже на перерывах, даже дома между родными продолжать общаться на языке нации, который этот дрон запустил — это нелогично? А их родители попытаются хотя бы минимально выйти из зоны комфорта и исправиться, постепенно, шаг за шагом, перестать калечить своих родных детей, общаясь с ними на языке, который б***а не имеет никаких перспектив и будущего ни в школе на НМТ, ни в университете, ни потом где-либо еще, ни в каком, пусть даже самом русифицированном городе на территории Украины?

Нет, я не спекулирую на чужом горе. В конце концов, в соседней школе учится мой сын, и дрон может прилететь так же и туда. И нет! Я не манипулирую ни в чем не повинными детишками. Найти класс для дочери, где хотя бы 50/50 дети старались говорить по-украински в Киеве оказалось страшной проблемой. Родители. Конечно, они должны объяснять. А особенно когда слышу как к 1-2-летним детям родители щебетают на общепонятном. Чтобы что? Дальше с этим кодом русского мира куда? В Молдову, Казахстан? Даже туда уже нельзя! И в постсовке уже видят, к чему это ведет и укрепляют свои идентичности. Что ж, нерадивые родители не учат — жизнь научит… К сожалению. Учителя – тоже. В наиболее патриотических школах есть переходящие на русском на переменах, иногда на уроках. Мы нашли более или менее украинизированный лицей для нашей десятиклассницы. На собеседовании нас уверяли, что дети между собой – 50/50. Но и там нашлась учительница химии, которой тяжело, поэтому даже термины некоторые объясняет по-русски, и физкультурник, абсолютный ноль в знании украинского. Нет, лгу. Весь урок на русском, но в конце говорит: до побачення. И все это. "Дайте ему шанс", — сказали нам на встрече с директором и заместителем. "Он в физкультуре профи, а еще он поднимал украинское знамя на многих престижных международных соревнованиях". Конечно, что мы, изверги? Пусть хотя бы попытается изучать на каждый следующий урок по 2-3 новых украинских слова. А мне не нужен шанс? Шанс на то, что в столице Украины на который уже год войны я, коренной киевлянин, должен устраивать квесты, искать втридорога какие-то исключительные частные школы на другой стороне города, где хотя бы половина детей общаются по-украински, чтобы моя дочь не чувствовала себя белой вороной!? У меня есть шанс на соблюдение Закона об образовании, где четко указано на каком языке должны общаться участники образовательного процесса?

Я ведь и за это в армии!

Да вот вам наконец позитивная история. 25-летний учитель истории Украины в новом лицее моей дочери рассказывал после урока, что он киевлянин, поэтому естественно, что в жизни русскоязычный. И что, цитирую: "украинский язык, конечно лучше, но он более локальный, для западной Украины, а русский — он более функциональный, им можно найти общий язык во многих странах". Еще раз. Учитель истории Украины! "Но вы же понимаете, что это следствие многолетней насильственной колонизации?" – это спросила моя 15-летняя Нина. "Мы сейчас не о причинах, а о функциональности". Такой вот был разговор с подростками. В чем позитив истории?

После встречи с директором и заместителем (которые — спасибо искренне — стоят на максимально логических, то есть проукраинских, позициях) учителя истории с лицея уволили. Правда, сначала дирекция нам не очень верила, тот им сказал, что все было не совсем так. Но дочь вся у отца, разговор с историком записала на диктофон. Послушали запись. Были так же в шоке. Подействовало. Следующий урок истории Украины уже вел другой учитель. А тот, может, и уже устроился в другой школе. Дефицит же кадров. Молодые учителя нужны школам. А молодым учителям-мужчинам нужна бронь.

Начните сегодня. Попытайтесь. Это того стоит.

Источник: Facebook Богдана Кутепова.

Язык – это не только идентичность, но и инструмент