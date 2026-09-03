Харьковские и львовские дети должны учиться по-разному, говорят в Раде

В парламенте думают, как урегулировать ситуацию на законодательном уровне

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Образовательный процесс в школах разных регионов Украины должен идти по-разному. Виной всему большая война.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявила нардеп от "Голоса", член образовательного комитета Наталья Пипа. Детальнее читайте в материале: "Обучение будет спускаться под землю, – в Раде рассказали, как хотят втиснуть образование между воздушными тревогами".

По ее словам нужна дифференциация между регионами, ведь в одной области ребенок пропустил 2/3 уроков из-за тревог, а в другой — минимальное количество.

"Нужна дифференциация между регионами. Киев и Харьков — это разные реальности. Харьковский ребенок, пропустивший две трети уроков за прошлый год, и львовский ребенок с минимальными перерывами не могут учиться по одному алгоритму", – сказала Пипа.

Пипа хочет на законодательном уровне урегулировать вопрос отработки пропущенного школьниками материала, ведь на данный момент с этой проблемой учитель остается один на один.

"Есть и пробел, требующий внимания на законодательном уровне: вопрос отработки пропущенного материала. Сейчас он тоже оставлен на усмотрение школ, но без четких механизмов поддержки — финансовых, методических, кадровых. Учитель, который должен наверстать материал после тревог, часто остается с этим один на один", — отметила Наталья.

Наталья Пипа/Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Напомним, с 1 сентября 2026 года учащиеся всех государственных школ с 1 по 12 классы будут получать бесплатное питание. Размер финансирования обедов зависит от возраста ребенка.