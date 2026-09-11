В Украине предлагают переходить на зимнее время раньше: когда именно

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Украинцы голосуют за перенос даты ежегодного перехода на зимнее время на более ранний период, чтобы у людей была возможность адаптироваться к зиме. Кроме того, по мнению граждан, если переход сделать раньше, он будет соответствовать продолжительности светового дня

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Кабинета министров Украины. Автор предлагает перенести перевод времени на зимний период с последнего воскресенья октября на последнюю субботу сентября.

"Данное действие необходимо с точки зрения рациональности и приведения в соответствие со световым днем, продолжительность которого связана с движением и положением Земли вокруг Солнца", — говорится в документе.

Текст петиции на сайте Кабмина. Скриншот: "Телеграф"

Также он объясняет, что поскольку на летнее время перевод часов проводится в конце первого весеннего месяца, то перевод на зимнее время логичнее проводить в первый осенний месяц, то есть ежегодно в сентябре.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение, она должна собрать 25 000 подписей за 90 дней.

Сбор подписей. Скриншот: "Телеграф"

Когда переводят часы в 2026

Традиционно время в этом году будут переводить в последнее воскресенье октября. В этом году этот день выпадает на 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Таким образом спать украинцы будут на час больше.

Надо сказать, что в Украине уже много лет точатся дискуссии об отмене переходов на летнее и зимнее время. Когда-то эту практику вводили с целью экономии электроэнергии, однако в независимой Украине такой потребности нет.

Когда переводят часы в 2026. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают пересмотреть новую систему звукового оповещения во время воздушной тревоги.