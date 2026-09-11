В Україні пропонують переходити на зимовий час раніше: коли саме

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Українці голосують за перенесення дати щорічного переходу на зимовий час на ранній період, щоб люди мали можливість адаптуватися до зими. Крім того, на думку громадян, якщо перехід зробити раніше, він відповідатиме тривалості світлового дня.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Автор пропонує перенести переведення часу на зимовий період з останньої неділі жовтня на останню суботу вересня.

"Ця дія необхідна з точки зору раціональності та приведення у відповідність зі світловим днем, тривалість якого пов’язана з рухом і положенням Землі навколо Сонця", — йдеться в документі.

Текст петиції на сайті Кабміну. Скріншот: "Телеграф"

Також він пояснює, що оскільки на літній час переведення годинника проводиться наприкінці першого весняного місяця, то переведення на зимовий час логічніше проводити в перший осінній місяць, тобто щорічно у вересні.

Для того щоб петиція потрапила на розгляд, вона має зібрати 25 000 підписів за 90 днів.

Збір підписів. Скріншот: "Телеграф"

Коли переводять годинник у 2026

Традиційно цього року перекладатимуть в останню неділю жовтня. Цього року цей день випадає на 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину тому. Таким чином спати українці на годину більше.

Треба сказати, що в Україні вже багато років точаться дискусії про відміну переходів на літній та зимовий час. Колись цю практику запроваджували з метою економії електроенергії, однак у незалежній Україні такої потреби немає.

Коли переводять годинник у 2026. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують переглянути нову систему звукового сповіщення під час повітряної тривоги.