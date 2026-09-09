Конец путанице и панике из-за нового сигнала тревоги? Что предлагают поменять

Граждане указывают на важную проблему

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В Украине предлагают пересмотреть новую систему звукового оповещения во время воздушной тревоги и вернуть прошлый сигнал. Предыдущий звук для граждан более привычный и однозначно воспринимается как предупреждение об опасности.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Кабинета министров Украины. Автор инициативы указал, что новая система с уведомлениями о "желтом" и "красном" уровне не достаточно понятна и комфортна для восприятия населением.

"При включении сирены голосовые сообщения часто практически невозможно разобрать из-за громкости сирены, шума на улице и качества звука. В результате люди не понимают, что именно им докладывают", — говорится в тексте.

Текст петиции на сайте Кабмина

Также указывается, новый формат оповещения может вызвать еще большую тревогу и панику у населения, а к старому люди уже привыкли и однозначно воспринимают его как предупреждение об опасности.

Учитывая перечисленные причины, автор петиции просит рассмотреть возможность возвращения прошлого сигнала воздушной тревоги или разработать более простую и понятную систему оповещения, которая не будет создавать дополнительной паники и будет четко слышна и понятна всем гражданам.

"Система оповещения во время военного положения должна прежде всего обеспечивать быстрое, четкое и понятное предупреждение об опасности, а не усложнять ее восприятие", — подытожил автор.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение, она должна собрать 25 тысяч подписей. Сбор голосов стартовал 8 сентября и продлится 90 дней.

Сбор подписей

Новый сигнал тревоги

С 6 сентября в Киеве уже заработала новая система оповещения. Теперь есть уведомления двух уровней:

желтый уровень — угроза или налет ударных дронов;

— угроза или налет ударных дронов; красный уровень — ракетная опасность, в частности угроза баллистических ударов, а также массированные атаки.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, новая система должна дать людям и бизнесу больше понимания того, как действовать в зависимости от характера угрозы.

Новая схема воздушных тревог. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что звук "желтой" тревоги напугал украинцев. Некоторые назвали данное оповещение "жутким".