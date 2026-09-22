После ампутации и российского плена вернулся в армию: ДШВ запускают проект для раненых бойцов

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Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Алексей Капелюшный после тяжелого ранения, ампутации и российского плена вернулся на службу в Десантно-штурмовые войска.

Его история стала одной из центральных в новом проекте ДШВ "Проте_з ДШВ. Будь среди своих", который стартовал 21 сентября. Проект создан для военных после тяжелых ранений и протезирования, желающих продолжить службу в Силах обороны.

В рамках проекта военнослужащим предлагают направления службы, которые не предусматривают работу непосредственно на передовой: беспилотные системы, HR, логистика и обеспечение, подготовка и обучение. Подать заявку можно через страницу проекта, выбрав направление службы, после чего с кандидатом связывается рекрутер ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках подчеркивают, что протезирование само по себе не означает завершения службы: военные после ампутаций уже выполняют задачи, в частности, работают с беспилотными системами и наземными роботизированными комплексами.

Одним из таких военных является Алексей Капелюшный. О том, как он потерял ногу в бою, продолжил удерживать позицию, пережил российский плен и вернулся в службу, рассказал журналистке Юлии Кириенко в интервью.

Во время одного из боев Капелюшный оказался в окружении. После тяжелого ранения ноги он был вынужден сам завершить ее ампутацию:

"Я понял, что нога мне очень мешает. Я ничего лучше не придумал, чем ее отрезать. Так я еще держал оборону где-то 2,5 часа", — рассказал Шляпной.

После ранения Капелюшного доставили в больницу в оккупированной Горловке, где ему ампутировали ногу выше колена. Там одна из санитарок тайно подкармливала украинского военного. "Здесь не все хотят в Россию, здесь ждут Украину", — сказала она Капелюшному. Эту встречу он упоминает и сегодня. "Даже ради этого одного человека стоит освободить Горловку", — сказал военный.

После этого десантник попал в плен и прошел через Еленовку. Он рассказывает об избиении и пытках украинских военнопленных и крайне тяжелых условиях содержания.

Из плена Капелюшный вернулся на костылях, которые, по его словам, выменял на кусок хлеба. При этом он смог вынести информацию об украинских военных, удерживаемых Россией.

После обмена, лечения и протезирования Капелюшный не оставил войско — он вернулся на службу в ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках говорят, что истории Капелюшного и других военных должны показать более широкую проблему: после тяжелых ранений армия рискует терять людей с уникальным боевым опытом, хотя их знания и навыки могут быть востребованы на других должностях.

В рамках "Проте_з ДШВ. Будь среди своих" ДШВ будут рассказывать истории военнослужащих 7-го корпуса быстрого реагирования и 8-го корпуса ДШВ, которые после ампутаций и других тяжелых ранений продолжают службу.