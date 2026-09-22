Встреча с Трампом, Drone Deal и около 20 переговоров: главное о поездке Зеленского в США
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График украинского главы будет насыщенным в этот день
Во вторник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк в рамках рабочего визита. У него запланировало порядка 20 встреч, включая американского лидера Дональда Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США.
В этом материале "Телеграф" рассказывает актуальные события и заявления с данного мероприятия.
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Главное 22 сентября
08:00 Встреча Зеленского и Трампа пройдет в 20:15 по киевскому времени.
04:45 Зеленский с первой леди и дипломатической командой прибыли в Нью-Йорке на 81-ю сессию Генассамблеи ООН. Украинский президент проведет встречи с:
- Дональдом Трампом
- лидерами Европы,
- сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США
- руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.
Подготовлена к подписанию и новая Drone Deal.
"Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над усилением ПВО и обеспечением для Украины достаточных финансов. Как и в прошлом году, проведем саммит международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Должно быть широкое представительство стран на высоком уровне, и мы ценим вовлеченность всех партнеров и поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", — сказал Зеленский.
Первая леди Украины выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета и представит результаты саммита первых леди и джентльменов на площадке ООН. Также у первой леди запланирована серия встреч с американским бизнесом и филантропами в поддержку проектов Фонда Елены Зеленской, будет ряд двусторонних встреч, среди которых – с супругой Премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.
02:01 Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в Нью-Йорк встретился с Дональдом Трампом.
"Мы решили действовать вместе, чтобы снизить напряжение на рынках энергетики, защищая критическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и свободу судоходства в Ормузском проливе. Мы также объединим усилия, чтобы добиться моратория на удары по энергетической инфраструктуре и гражданской инфраструктуре Украины. Гражданское население должно быть защищено, и мы должны как можно скорее начать серьезные переговоры по условиям мира между Россией и Украиной", — написал он на своей странице в соцсети Х.
Изменит ли встреча Зеленского с Трампом что-нибудь для Украины?
По мнению искусственного интеллекта ChatGPT Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны. Наиболее показательный сценарий — не "Трамп договорился о мире", а появление конкретного промежуточного пакета: ограниченное перемирие + переговоры + американские гарантии/давление + последующие встречи.
ИИ говорит, что главу России Владимира Путина в Нью-Йорке не будет — от РФ выступит глава МИД Сергей Лавров. Поэтому Зеленский фактически будет говорить напрямую с американским президентом, в то время как российская сторона останется за рамками этой конкретной встречи.
ChatGPT считает, что в США Украина и РФ могут достичь конкретной договоренности о частичном перемирии. Вероятно, речь может идти об энергетике, море, отдельных типах ударов и начале более широкого переговорного процесса. Нейросеть оценила вероятность такого сценария в 35%. Другие варианты менее вероятны:
- Политический прорыв без перемирия (30%): Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться.
- Давление США на обе стороны (20%): Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции.
- Без ощутимых результатов (15%): Встреча состоится, но стороны останутся на своих позициях.
Искусственный разум добавил, что реальный результат переговоров следует оценивать по пяти практическим показателям:
- ПВО. Получит ли Украина новые договоренности по Patriot и другим системам.
- Оружие. Будет ли согласован новый пакет военной помощи.
- Санкции. Будет ли Вашингтон реально использовать новый санкционный инструментарий против РФ.
- Перемирие. Появится ли конкретный механизм контроля за прекращением ударов.
- Следующая встреча. Самый важный маркер — договорятся ли о следующем раунде переговоров и потенциальном трехстороннем формате США–Украина–РФ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп может потерять должность еще до Нового года. Дипломат Роман Бессмертный назвал решающую дату.