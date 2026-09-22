Встреча с Трампом, Drone Deal и около 20 переговоров: главное о поездке Зеленского в США

График украинского главы будет насыщенным в этот день

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Во вторник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк в рамках рабочего визита. У него запланировало порядка 20 встреч, включая американского лидера Дональда Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США.

В этом материале "Телеграф" рассказывает актуальные события и заявления с данного мероприятия.

Информация регулярно обновляется.

Главное 22 сентября

08:00 Встреча Зеленского и Трампа пройдет в 20:15 по киевскому времени.

04:45 Зеленский с первой леди и дипломатической командой прибыли в Нью-Йорке на 81-ю сессию Генассамблеи ООН. Украинский президент проведет встречи с:

Дональдом Трампом

лидерами Европы,

сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США

руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

Подготовлена ​​к подписанию и новая Drone Deal.

"Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над усилением ПВО и обеспечением для Украины достаточных финансов. Как и в прошлом году, проведем саммит международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Должно быть широкое представительство стран на высоком уровне, и мы ценим вовлеченность всех партнеров и поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", — сказал Зеленский.

Первая леди Украины выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета и представит результаты саммита первых леди и джентльменов на площадке ООН. Также у первой леди запланирована серия встреч с американским бизнесом и филантропами в поддержку проектов Фонда Елены Зеленской, будет ряд двусторонних встреч, среди которых – с супругой Премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.

Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк

02:01 Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в Нью-Йорк встретился с Дональдом Трампом.

"Мы решили действовать вместе, чтобы снизить напряжение на рынках энергетики, защищая критическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и свободу судоходства в Ормузском проливе. Мы также объединим усилия, чтобы добиться моратория на удары по энергетической инфраструктуре и гражданской инфраструктуре Украины. Гражданское население должно быть защищено, и мы должны как можно скорее начать серьезные переговоры по условиям мира между Россией и Украиной", — написал он на своей странице в соцсети Х.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: x.com/EmmanuelMacron

Изменит ли встреча Зеленского с Трампом что-нибудь для Украины?

По мнению искусственного интеллекта ChatGPT Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны. Наиболее показательный сценарий — не "Трамп договорился о мире", а появление конкретного промежуточного пакета: ограниченное перемирие + переговоры + американские гарантии/давление + последующие встречи.

ИИ говорит, что главу России Владимира Путина в Нью-Йорке не будет — от РФ выступит глава МИД Сергей Лавров. Поэтому Зеленский фактически будет говорить напрямую с американским президентом, в то время как российская сторона останется за рамками этой конкретной встречи.

ChatGPT считает, что в США Украина и РФ могут достичь конкретной договоренности о частичном перемирии. Вероятно, речь может идти об энергетике, море, отдельных типах ударов и начале более широкого переговорного процесса. Нейросеть оценила вероятность такого сценария в 35%. Другие варианты менее вероятны:

Политический прорыв без перемирия (30%) : Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться.

: Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться. Давление США на обе стороны (20%) : Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции.

: Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции. Без ощутимых результатов (15%): Встреча состоится, но стороны останутся на своих позициях.

Искусственный разум добавил, что реальный результат переговоров следует оценивать по пяти практическим показателям:

ПВО. Получит ли Украина новые договоренности по Patriot и другим системам. Оружие. Будет ли согласован новый пакет военной помощи. Санкции. Будет ли Вашингтон реально использовать новый санкционный инструментарий против РФ. Перемирие. Появится ли конкретный механизм контроля за прекращением ударов. Следующая встреча. Самый важный маркер — договорятся ли о следующем раунде переговоров и потенциальном трехстороннем формате США–Украина–РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп может потерять должность еще до Нового года. Дипломат Роман Бессмертный назвал решающую дату.