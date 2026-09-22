Пригоден, несмотря на болезнь: что делать, если ТЦК или ВВК потеряли медицинскую справку

Три шага, которые следует сделать сразу после потери справок

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Медицинские справки, которые человек сдает в ТЦК или ВВК, иногда "теряются" — а комиссия все равно признает его пригодным к службе. При этом доказывать правомерность своего решения должен именно государственный орган, а не военнообязанный.

"Телеграф" выяснял, можно ли обжаловать заключение ВВК, если медицинские документы потерялись в ТЦК, и кто в таком споре должен доказать свою правоту.

Что говорит закон об осмотре ВВК

Осмотр военнообязанных и военнослужащих регулирует Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное приказом Минобороны от 14 августа 2008 года № 402. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова .

Врачи ВВК имеют доступ к электронной системе здравоохранения. Поэтому людям с заболеваниями следует заранее проверить, отражена ли там вся история лечения.

"Это упростит процедуру осмотра и позволит максимально учесть все нюансы состояния здоровья человека", — объяснила адвокат.

У некоторых людей есть дополнительные документы — выписки, анализы, справки, отсутствующие в электронной системе. В таком случае, по словам Воронковой, их следует подавать комиссии отдельно: именно они могут стать решающими для объективного заключения.

Почему оригинал следует держать при себе

Комиссии лучше передавать не оригиналы, а копии, заверенные должным образом. Это базовое правило, которое избавляет от последствий, если бумаги где-нибудь потеряются.

"Если этого сделать нет возможности и документы уже утрачены человеком из-за того, что он отдал их в ТЦК или на ВВК и там их потеряли, то есть смысл сделать запрос на получение копий документов, на основании которых было сделано освидетельствование и заключение", — отметила Елена Воронкова.

Адвокат добавила: этот шаг может иметь два последствия. Либо дело поднимут и документы все же найдут, либо выяснится, что комиссия приняла решение без полного пакета медицинских бумаг. А это уже основание обжаловать заключение из-за его неполноты или ошибочности.

Главная ловушка: доказать, что документы вообще передавали

Люди нередко обращаются с просьбой обжаловать сам факт потери бумаг уполномоченными лицами. И здесь возникает сложность, о которой мало кто думает заранее.

"По законодательству в этой категории дел именно на уполномоченные органы возложена обязанность доказывать правомерность своих действий. Однако для того, чтобы что-то обжаловать, нужно иметь подтверждение того, что человек документы подавал. На практике очень редко лица, отдавшие документы при прохождении осмотра, имеют подтверждение передачи", — рассказала Воронкова.

Поэтому любую передачу справок ВВК или ТЦК следует фиксировать официально под расписку, с отметкой о входящем номере или через описание вложения, если документы отправляются по почте.

Что делать, если запрос на копии результата не дал

Ходатайство о выдаче копий документов работает не всегда. Если ТЦК или ВВК не реагируют или отказывают, единственный путь, который остается, — суд. И украинская судебная практика здесь уже почти однозначна.

Украинские суды начали четче определять , кто отвечает за такие потери. Пятый апелляционный административный суд по делу № 420/15848/25 указал: потеря ответчиком медицинских документов не может создавать для человека оснований для повторного прохождения ВВК, если доказательства прохождения уже имеются у истца.

Похожий прецедент случился и раньше. Полтавский окружной административный суд по делу № 440/2794/26 постановил , что потеря электронного свидетельства о болезни не дает права требовать от человека новых обследований. Тогда региональная ВВК утверждала, что не получала документы еще с 2024 года. Но суд обязал медучреждение просто послать старые бумаги повторно, а не отправлять пациента на новый осмотр.

Коротко: три шага, если документы пропали

Написать официальное ходатайство о выдаче копий документов, на основе которых было принято решение, — и зафиксировать факт обращения. Сохранить любое подтверждение, что документы вообще передавали: расписку, входящий номер, описание почтового отправления. Если ответа нет или он неудовлетворительный — обжаловать заключение ВВК в административном суде по причине неполноты или ошибочности.

За последний год суды по меньшей мере дважды становились на сторону людей в таких спорах и каждый раз подтверждали: за потерянные документы отвечает тот орган, который их потерял, а не тот, кто их приносил.