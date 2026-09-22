"У России есть ресурсы": военный о двух этапах возможного наступления РФ на Запорожье

Враг может перегруппировать и дополнительно усилить свои группировки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вероятность прорыва пехотных групп в Запорожье этой зимой существует, однако ситуация на Запорожском направлении развивается динамично. Подобная операция потребует от России двух этапов действий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец. Он пояснил, что подобная задача – это уровень оперативно-стратегической наступательной операции. Это такой же масштаб, как наступление России на Славянско-Краматорскую агломерацию, и, по оценке Машовца, она может иметь два этапа.

"Она с большой долей вероятности будет реализовываться в два этапа: сначала российские войска попытаются выйти на ближние подступы к Запорожью, а затем, собственно, начнутся действия по захвату города", – пояснил военный эксперт.

Расстояние до линии фронта от Запорожья/ Источник: deepstatemap

Машовец подчеркивает – для выхода на ближние подступы, то есть для начала первого этапа, у России хватает сил и средств, но можно ожидать и перегруппировки врага.

"Тех сил и средств противника, которые действуют на Запорожском направлении – а это две группировки войск: "Днепр" и "Восток" – их вполне хватает для того, чтобы, скажем так, выйти на ближние подступы. Но затем они могут и усилить это направление", – говорит он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Донецком направлении Силы обороны провели операцию "Вивальди", чтобы сорвать вражеские планы по окружению городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Командование РФ рассчитывало взять их в кольцо с двух сторон – через Святогорск и Доброполье.