Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Есть жертвы, разрушения и обесточивания (фото)

Есть погибшие и раненые

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В ночь на вторник, 22 сентября, Россия массированно атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами. Под ударами были Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и другие населенные пункты.

"Телеграф" рассказывает о ночной атаке на Украину. Столицу враг атаковал беспилотниками.

Киев

Как сообщает ГСЧС, в результате российской атаки в Киеве пострадали четыре человека. В Днепровском районе произошло попадание в жилую пятиэтажку. Возникло возгорание в подвальном помещении и разрушение на первом этаже, поврежден фасад. Пожар ликвидирован, спасатели спасли 15 человек.

Поврежденная пятиэтажка. Фото: ГСЧС

Один из пострадавших. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС

Днепр и область

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в трех городах области — Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Возникли пожары.

В результате обстрела в Днепре погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Два человека госпитализированы. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Под завалами предприятия, поврежденного вражеским ударом, еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что Россия дополнительно атаковала город крылатыми ракетами. Перед этим мониторинги писали, что враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме того, взрывы раздавались в Запорожье и области.

Запорожье

Кроме того, взрывы гремели в Запорожье и области. Как сообщила Запорожская ОВА, ночью Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены здания и частные дома, в одном из помещений возник пожар. К счастью, обошлось без раненых.

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию последствий. Фото: t.me/zoda_gov_ua

ОДно из пострадавших зданий. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Возникли пожары. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Россия повредила энергообъект — часть Черниговщины осталась без света

В Черниговской области из-за повреждения энергообъекта в соседнем регионе без энергоснабжения осталось около 100 тысяч абонентов. Как сообщили в "Черниговоблэнерго" обесточивания есть в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 сентября Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и учебное заведение, были пострадавшие.