Абитуриенты выбирают одно, а государство поддерживает другое: какие профессии предпочли поступающие

Государство увеличило поддержку специальностей, считающихся приоритетными для страны

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По результатам вступительной кампании большинство украинских абитуриентов захотели научиться менеджменту. На втором и третьем ступенях психология и среднее образование соответственно.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. Он отметил, что потребности рынка разные, но в Украине действует либеральная модель, когда абитуриенты выбирают специальность самостоятельно. В то же время он объяснил, какую роль в процессе играет государство.

Мы поддерживаем специальности, которые, на наш взгляд, максимально нужны государству. Это технологические специальности, естественные специальности, в которых государство дает больше бюджетных пунктов, где государство дает больший коэффициент грантов. Андрей Бутенко, министр образования Украины

Андрей Бутенко, министр образования и науки Украины

По поводу грантовой поддержки Бутенко отметил, что в этом году ее могут получить не только бакалавры, но и магистры. Также в целом увеличили количество грантов.

"Путем повышенного коэффициента выплаты по таким грантам и целенаправленной поддержке бюджетных мест на определенных образовательных направлениях мы пытаемся стимулировать абитуриентов выбирать именно то, что поддерживает сейчас рынок", — отметил министр.

Что за программа государственных грантов на образование и какие это суммы

По результатам НМТ и магистров, поступающих на базе степени бакалавра, по результатам ЕВИ, ЕФОВ и/или ЕГКИ можно получить грант от государства на обучение. Его размер зависит от результатов. К базовой сумме применяют коэффициент специальности — это поддержка, о которой говорил Бутенко. Коэффициенты также для студентов учебных заведений Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Суммы грантов:

Бакалавриат (грант первого уровня) — от 18 500 грн. Необходимо иметь не менее 150 баллов из 2 предметов НМТ, для специальностей с особой поддержкой — не менее 140 баллов.

Бакалавриат (грант второго уровня) — от 27 000 грн. Не менее 170 баллов по каждому из двух предметов НМТ

Магистратура (грант первого уровня) – от 27 000 грн. Не менее 140 баллов из всех испытаний из числа ТЗНК ЕВИ, теста по иностранному языку ЕВИ и ЕФОВ (ЕДКИ на указанные в Порядке специальности); для специальностей с особой поддержкой – не менее 130 баллов.

Магистратура (грант второго уровня) – от 40 000 грн. Не менее 160 баллов из двух испытаний из числа ТЗНК ЕВИ, теста по иностранному языку ЕВИ и ЕФОВ (ЕДКИ на указанные в Порядке специальности).

Для грантов есть специальности исключения и особые условия.

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Заметим, менеджмент, который выбрали большинство поступающих, не относится к профессиям с увеличенным коэффициентом, а входит в область знаний D "Бизнес, администрирование и право". Для нее в 2021 году также не предусмотрен грант первого уровня, поэтому нужно иметь очень высокие результаты для получения средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 2026 года студенты получают высшую стипендию, чем раньше. В то же время студенты жалуются, что получили стипендию в старом размере.