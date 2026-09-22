Укр

Россия может пойти на штурм Запорожья: какая сейчас ситуация на карте и как далеко оккупанты от города

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Российские группы могут зайти в Запорожье зимой Новость обновлена 22 сентября 2026, 11:43
Российские группы могут зайти в Запорожье зимой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Командир связывает возможное продвижение россиян с тактикой инфильтрации

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Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов (позывной "Перун") спрогнозировал, что россияне могут зайти в Запорожье уже этой зимой. Речь идет не об армии, а об отдельных пехотных группах.

"Я думаю, что в этом году в зимний период мы зафиксируем подход и заход в именно Запорожье. Не войска, а единичных групп. Это возможно и очень большая вероятность этого. Это будут пехотные группы, которые дойдут до Запорожья", — сказал он в эфире канала "Реальный фронт". По его мнению, зимой именно направление Степногорска и побережья Днепра станет основным для наступления на Запорожье.

Он также отметил, что зимой враг уже подходил близко к городу. "За счет инфильтрации, за счет урбанизированной зоны, плотной застройки вдоль побережья противник будет этим пользоваться, как в прошлом году. Он там дошел очень близко до Запорожья", — говорит военный, и отмечает, что если противных зацепится за город, за него будут бороться, однако это негативно повлияет на помощь Украине.

Что происходит в Запорожской области

Запорожская область частично оккупирована, и в ней продолжаются бои с 2022 года. Генштаб ВСУ отчитывается, что атаки врага фиксируют на Александровском, Гуляйпольском, Ореховском направлении, а на Приднепровском за минувшие сутки не фиксировали штурмов.

Скриншот возведения Генштаба ВСУ на утро 22 сентября
Скриншот возведения Генштаба ВСУ на утро 22 сентября

По данным карты deepstatemap, от "серой" зоны до Запорожья — около 15 километров. До оккупированной территории – чуть более 20 км. Город под постоянным огнем врага, по нему бьют FPV-дронами, шахедами, ракетами.

Расстояние до линии фронта от Запорожья
Расстояние до линии фронта от Запорожья/ Источник: deepstatemap

Чтобы не допустить продвижения врага на Ореховском направлении, Силы обороны уничтожили мосты у Пологов. Этим мостом оккупанты перекидывали личный состав, технику, боеприпасы для наступления на Орехов.

Карта направлений наступления россиян в Запорожской области
Карта направлений наступления россиян в Запорожской области/ Источник: deepstatemap

Ранее "Телеграф" рассказывал об операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Врага удалось отодвинуть.

Теги:
#Запорожье #Зима #Наступление