Россия может пойти на штурм Запорожья: какая сейчас ситуация на карте и как далеко оккупанты от города

Командир связывает возможное продвижение россиян с тактикой инфильтрации

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Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов (позывной "Перун") спрогнозировал, что россияне могут зайти в Запорожье уже этой зимой. Речь идет не об армии, а об отдельных пехотных группах.

"Я думаю, что в этом году в зимний период мы зафиксируем подход и заход в именно Запорожье. Не войска, а единичных групп. Это возможно и очень большая вероятность этого. Это будут пехотные группы, которые дойдут до Запорожья", — сказал он в эфире канала "Реальный фронт". По его мнению, зимой именно направление Степногорска и побережья Днепра станет основным для наступления на Запорожье.

Он также отметил, что зимой враг уже подходил близко к городу. "За счет инфильтрации, за счет урбанизированной зоны, плотной застройки вдоль побережья противник будет этим пользоваться, как в прошлом году. Он там дошел очень близко до Запорожья", — говорит военный, и отмечает, что если противных зацепится за город, за него будут бороться, однако это негативно повлияет на помощь Украине.

Что происходит в Запорожской области

Запорожская область частично оккупирована, и в ней продолжаются бои с 2022 года. Генштаб ВСУ отчитывается, что атаки врага фиксируют на Александровском, Гуляйпольском, Ореховском направлении, а на Приднепровском за минувшие сутки не фиксировали штурмов.

Скриншот возведения Генштаба ВСУ на утро 22 сентября

По данным карты deepstatemap, от "серой" зоны до Запорожья — около 15 километров. До оккупированной территории – чуть более 20 км. Город под постоянным огнем врага, по нему бьют FPV-дронами, шахедами, ракетами.

Расстояние до линии фронта от Запорожья/ Источник: deepstatemap

Чтобы не допустить продвижения врага на Ореховском направлении, Силы обороны уничтожили мосты у Пологов. Этим мостом оккупанты перекидывали личный состав, технику, боеприпасы для наступления на Орехов.

Карта направлений наступления россиян в Запорожской области/ Источник: deepstatemap

Ранее "Телеграф" рассказывал об операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Врага удалось отодвинуть.