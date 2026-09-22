Украина не всегда переводила стрелки часов вперед и назад: раньше у нас было "декретное время"

Сезонный перевод часов существовал не всегда

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Сегодня украинцы дважды в год переводят стрелки часов, однако так было не всегда. Ранее в Украине действовала другая система — так называемое "декретное время", при котором часы постоянно опережали поясное время на один час.

Как менялись правила исчисления времени в нашей стране и когда появилась современная система — расскажет "Телеграф".

Что такое "декретное" время

В 1930 году на всей территории СССР ввели "декретное время". Оно предусматривало постоянное смещение часов на один час вперед относительно поясного времени.

Сезонного перевода стрелок тогда не было. Поэтому в Украине зимой и летом действовало одно и то же время, а продолжительность светового дня менялась естественным образом.

Когда появилось летнее время

В 1981 году постановление Совета Министров СССР ввело регулярный переход на летнее время по всей территории Союза.

Первый такой переход состоялся 1 апреля. Стрелки перевели еще на один час вперед, то есть летом к "декретному" времени добавлялся еще один час.

В результате часы опережали поясное время на два часа. Новые правила действовали на всей территории Украины.

Сезонное время в Украине вводили и раньше

Сезонный перевод часов использовали и в других странах. В США летнее время ввели в 1918 году, а в России — в 1917-м.

В Украине сезонную смену времени официально вводили еще в 1919 году, во время освободительных соревнований. Соответствующее решение предусматривало перевод часов с апреля по сентябрь.

Когда отменили "декретное" время

В 1990 году "декретное" время на территории Украины отменили. После этого правила сезонного перевода часов еще несколько раз менялись.

В 1996 году современную модель закрепили постановлением Кабинета Министров. С тех пор в Украине действует "киевское время" второго часового пояса с сезонным переводом стрелок.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 25 октября в 4:00 стрелки часов нужно будет повернуть на один час назад — на 3:00.