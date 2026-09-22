Влияние России может стать катастрофичным. О каком последствии войны почти не говорят

Взрывы меняют почву

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Война России против Украины наносит большой ущерб природе и последствия от него могут ощущаться еще десятки лет после завершения боевых действий.

Об этом сказал одесский эколог и гидробиолог Владислав Балинский в интервью "УП". По его словам, одно из масштабных экологических преступлений России, которое менее всего задокументировано, это разрушение почв и изменение ландшафтов вдоль линии столкновения.

В свое время он наблюдал, что творится с территорией после использования фосфорных снарядов.

"Понимаете, это выгорание всего гумусного, всего плодородного, что есть в верхнем слое почвы. Это ведь не просто минеральная составляющая. Это живая экосистема, в которой существуют сотни тысяч разных бактерий, почвообразующие организмы, грибы, насекомые, ракообразные, черви", — рассказывает эколог.

Вадим Балинский / Facebook

Из-за высоких температур, взрывной волны, меняется структура почвы, а также ее плотность становится другой. Образуется мелкодисперсная пыль, у которой уже совершенно другая структура.

Кроме того, меняется сам ландшафт.

Владислав Балинский объясняет, что даже когда боевые действия на территории Украины прекратятся, и поля боя будут разминированы, природа не способна восстановиться собственными силами.

То есть, по словам экологи, без помощи человека эти территории рискуют не превратиться ни в естественные заросли, ни в степные экосистемы. Наиболее вероятный вариант — постепенное опустынивание.

Таким образом, последствия войны кроются не только в уничтоженных лесах, загрязненных водоемах или заминированных территориях. Серьезные проблемы также могут быть в невидимом изменении самой земли.

Взрывы меняют почву. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спутниковые карты показали скрытую угрозу для части Украины перед зимой.