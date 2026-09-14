Генпрокурор Кравченко сцепился с руководителем НАБУ Кривоносом и Зеленским: все детали скандала
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В НАБУ отвергают обвинения Кравченко
Утром 14 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал обращение. В нем он заявил, что его отставка сознательное политическое решение, а не признание вины. В обращении он также заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, которое назвал приближенным к руководителю САП Александру Клименко. В НАБУ и президенте Украины уже отреагировали на заявление.
"Так называемая операция "Карфаген" была направлена не только против меня. Ее настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. А после этого устранить Генпрокурора и остановить принятие процессуальных решений по этим делам", — заявил Кравченко в обращении.
По его словам, подозрение Кривоноса касается фиктивного усыновления и подделки документов. Второе подозрение: "за влияние на судей ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Именно это уголовное производство стало триггером и истинной причиной ночного штурма офиса Генпрокурора".
Раньше от принятия этих решений меня политически удерживал Президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений. Я обещал не быть политически удобным и не отказываться от решения, требуемого законом и доказательствами. Я знаю, что кроме меня этого никто не сделал бы.
Поэтому я готов ко всем политико-медийным последствиям. Но эти подозрения уже подписаны. За каждым моим словом стоят факты и доказательства, собранные задолго до операции "Карфаген". Единственной целью которой было остановить меня как прямого политического оппонента, как человека, который может помешать избранию нужного нового руководителя САП.
Он также опубликовал фото сообщения о подозрении и отметил, что оно зарегистрировано в ЕРДР и направлено в предусмотренном порядке. По данным нардепа Алексея Гончаренко, этот приближенный к руководителю САП человек — жена Клименко.
Упомянутый генпрокурором президент Владимир Зеленский уже отреагировал на заявление. Он заявил, что Генпрокурор должен покинуть пост, а его отставка должна быть срочно поддержана парламентом.
У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно.
В Офисе Президента предположили, что Кравченко потерял здравый смысл. Вручение подозрений является его личной инициативой и не было согласовано. "Он сошел с ума. Может, перебоялся", — утверждает источник "РБК-Украина".
В НАБУ уже прокомментировали заявление Генпрокурора. Там подчеркнули: это расценивается как "продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы".
Подчеркивают, что подозрение Кривоносу официально не вручено, а атака на ведомство началась уже давно: "Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы".
В НАБУ опровергли утверждение об изъятии уголовных производств и подчеркнули, что не предлагали и не требовали неприкосновенности ни для кого.
Руслан Кравченко пока не в Украине. Он уехал за границу. По словам самого Генпрокурора, находится в командировке. Он заявил, что намерен: "информировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".
Что известно об операции "Карфаген"
Масштабная антикоррупционная операция НАБУ и САП была направлена против преступной организации, которая занималась "крышеванием" сети колл-центров, специализирующихся на мошенничестве. В деле замешаны чиновники из Офиса Генпрокурора, в том числе его заместитель Сергей Кропива. На фоне расследования генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о своей отставке. В ОГП отстранили семерых должностных лиц.
По данным нардепа Ярослава Железняка, информация об отставке появилась после встречи Кравченко с президентом, однако документа не было и вообще об этой теме не упоминали неделю. "И вот с утра мы узнали, почему была такая пауза на неделю…..", — комментирует он заявление Кравченко. Железняк отмечает, что подозрения подготовлены именно Офисом генпрокурора без дополнительных органов.
"Сейчас было бы важно услышать реакцию представителей власти: есть ли у судьи план и намеревается ли он и дальше отстранять руководителей НАБУ и САП. Ведь ранее (в ноябре) именно такой план и существовал. Фактически мы наблюдаем первый этап его реализации, и от резонанса зависит, увидим ли мы следующие.", — отмечает Железняк.
Интересный инсайд выдал Железняк по поводу сообщения Зеленского в ответ на заявление Кравченко. По словам нардепа, президент писал его сам, не привлекая спичрайтера.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестно точно, кто заменит Кравченко в должности Генерального прокурора. Есть три вероятных кандидата.