Генпрокурор Кравченко сцепился с руководителем НАБУ Кривоносом и Зеленским: все детали скандала

В НАБУ отвергают обвинения Кравченко

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Утром 14 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал обращение. В нем он заявил, что его отставка сознательное политическое решение, а не признание вины. В обращении он также заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, которое назвал приближенным к руководителю САП Александру Клименко. В НАБУ и президенте Украины уже отреагировали на заявление.

"Так называемая операция "Карфаген" была направлена не только против меня. Ее настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. А после этого устранить Генпрокурора и остановить принятие процессуальных решений по этим делам", — заявил Кравченко в обращении.

По его словам, подозрение Кривоноса касается фиктивного усыновления и подделки документов. Второе подозрение: "за влияние на судей ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Именно это уголовное производство стало триггером и истинной причиной ночного штурма офиса Генпрокурора".

Раньше от принятия этих решений меня политически удерживал Президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений. Я обещал не быть политически удобным и не отказываться от решения, требуемого законом и доказательствами. Я знаю, что кроме меня этого никто не сделал бы. Поэтому я готов ко всем политико-медийным последствиям. Но эти подозрения уже подписаны. За каждым моим словом стоят факты и доказательства, собранные задолго до операции "Карфаген". Единственной целью которой было остановить меня как прямого политического оппонента, как человека, который может помешать избранию нужного нового руководителя САП. Руслан Кравченко, генеральный прокурор

Он также опубликовал фото сообщения о подозрении и отметил, что оно зарегистрировано в ЕРДР и направлено в предусмотренном порядке. По данным нардепа Алексея Гончаренко, этот приближенный к руководителю САП человек — жена Клименко.

Сообщение о подозрении/ Фото: Руслан Кравченко

Сообщение о подозрении Кривоносу/ Фото: Руслан Кравченко

Упомянутый генпрокурором президент Владимир Зеленский уже отреагировал на заявление. Он заявил, что Генпрокурор должен покинуть пост, а его отставка должна быть срочно поддержана парламентом.

У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно. Владимир Зеленский, президент Украины

В Офисе Президента предположили, что Кравченко потерял здравый смысл. Вручение подозрений является его личной инициативой и не было согласовано. "Он сошел с ума. Может, перебоялся", — утверждает источник "РБК-Украина".

В НАБУ уже прокомментировали заявление Генпрокурора. Там подчеркнули: это расценивается как "продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы".

Подчеркивают, что подозрение Кривоносу официально не вручено, а атака на ведомство началась уже давно: "Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы".

В НАБУ опровергли утверждение об изъятии уголовных производств и подчеркнули, что не предлагали и не требовали неприкосновенности ни для кого.

Руслан Кравченко пока не в Украине. Он уехал за границу. По словам самого Генпрокурора, находится в командировке. Он заявил, что намерен: "информировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

Что известно об операции "Карфаген"

Масштабная антикоррупционная операция НАБУ и САП была направлена против преступной организации, которая занималась "крышеванием" сети колл-центров, специализирующихся на мошенничестве. В деле замешаны чиновники из Офиса Генпрокурора, в том числе его заместитель Сергей Кропива. На фоне расследования генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о своей отставке. В ОГП отстранили семерых должностных лиц.

По данным нардепа Ярослава Железняка, информация об отставке появилась после встречи Кравченко с президентом, однако документа не было и вообще об этой теме не упоминали неделю. "И вот с утра мы узнали, почему была такая пауза на неделю…..", — комментирует он заявление Кравченко. Железняк отмечает, что подозрения подготовлены именно Офисом генпрокурора без дополнительных органов.

"Сейчас было бы важно услышать реакцию представителей власти: есть ли у судьи план и намеревается ли он и дальше отстранять руководителей НАБУ и САП. Ведь ранее (в ноябре) именно такой план и существовал. Фактически мы наблюдаем первый этап его реализации, и от резонанса зависит, увидим ли мы следующие.", — отмечает Железняк.

Интересный инсайд выдал Железняк по поводу сообщения Зеленского в ответ на заявление Кравченко. По словам нардепа, президент писал его сам, не привлекая спичрайтера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестно точно, кто заменит Кравченко в должности Генерального прокурора. Есть три вероятных кандидата.