Не обычная, а кормовая: украинец нашел на рынке культовый деликатес из 90-х
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"Элитный" продукт из прошлого уже продают в ведрах
Украинские рынки продолжают удивлять покупателей своей изобретательностью и уникальным народным маркетингом. На этот раз на базаре заметили "мивину кормовую".
Об этом сообщил Александр Толочко в threads. Он поделился снимком, снятым на одном из украинских рынков.
"Сгонял я значит на рынок", — коротко прокомментировал увиденное Александр.
Новый формат любимого продукта
На фото видно, как вермишель быстрого приготовления продают в 10-литровом оцинкованном ведре. Привычные для всех яркие пакетики с приправой и маслом остались в прошлом. Судя по фотографии, теперь быстрый перекус можно покупать килограммами — прямо как крупу. Более того, продавец подошел к вопросу креативно и с юмором, подписав товар от руки: "Мивина кормовая". К слову, рядом в таком же ведре продается кукурузная крупа.
Реакция соцсетей
Пользователи сети сразу же оценили такой креатив. В комментариях шутят и ностальгируют по "мивине". Опытные пользователи отметили, что в продажу, вероятно, поступил брак (неудачные продуктовые изделия с завода).
"Это для студентов?"
"Можно взять себе ведро мивины на черный день"
"Почему сухой она вкуснее, чем запаренная?"
"Это просрочка с завода и неудачные изделия"
"Какую посеяли, такая и уродила"
"Мой основной пищевой продукт с седьмого по девятый класс"
"Глумиться над мивиной нельзя"
"Я ее еще перед запариванием кормовой делаю, выходит"
"Так вот как выглядит "корм для людей"
"Наконец-то придумали корм для мужчин"
"Похоже это остатки от #reeva"
"Видно ведра новенькие чистенькие, можно брать это собрание вкуса"
"Наконец-то придумали комбикорм для людей"
Напомним, в начале сентября 2026 года РФ ударила по заводу-производителю продукции REEVA в Белой Церкви. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями атаки.