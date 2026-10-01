Не обычная, а кормовая: украинец нашел на рынке культовый деликатес из 90-х

"Элитный" продукт из прошлого уже продают в ведрах

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Украинские рынки продолжают удивлять покупателей своей изобретательностью и уникальным народным маркетингом. На этот раз на базаре заметили "мивину кормовую".

Об этом сообщил Александр Толочко в threads. Он поделился снимком, снятым на одном из украинских рынков.

"Сгонял я значит на рынок", — коротко прокомментировал увиденное Александр.

Мивина кормовая/Фото: threads.com/@oleksandr_tolochko

Новый формат любимого продукта

На фото видно, как вермишель быстрого приготовления продают в 10-литровом оцинкованном ведре. Привычные для всех яркие пакетики с приправой и маслом остались в прошлом. Судя по фотографии, теперь быстрый перекус можно покупать килограммами — прямо как крупу. Более того, продавец подошел к вопросу креативно и с юмором, подписав товар от руки: "Мивина кормовая". К слову, рядом в таком же ведре продается кукурузная крупа.

Реакция соцсетей

Пользователи сети сразу же оценили такой креатив. В комментариях шутят и ностальгируют по "мивине". Опытные пользователи отметили, что в продажу, вероятно, поступил брак (неудачные продуктовые изделия с завода).

"Это для студентов?"

"Можно взять себе ведро мивины на черный день"

"Почему сухой она вкуснее, чем запаренная?"

"Это просрочка с завода и неудачные изделия"

"Какую посеяли, такая и уродила"

"Мой основной пищевой продукт с седьмого по девятый класс"

"Глумиться над мивиной нельзя"

"Я ее еще перед запариванием кормовой делаю, выходит"

"Так вот как выглядит "корм для людей"

"Наконец-то придумали корм для мужчин"

"Похоже это остатки от #reeva"

"Видно ведра новенькие чистенькие, можно брать это собрание вкуса"

"Наконец-то придумали комбикорм для людей"

Напомним, в начале сентября 2026 года РФ ударила по заводу-производителю продукции REEVA в Белой Церкви. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями атаки.