За сколько реактивный "шахед" пролетает Киев: глава КГВА ответил

Они являются очень трудными целями для ПВО

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Современные модификации реактивных дронов, которыми Россия кошмарит украинскую столицу, пересекают Киев всего за три минуты. Такую информацию озвучил глава КМВА Андрей Ткачев.

"Реактивный шахед пролетает Киев из стороны в сторону за 3 минуты", — заявил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев на встрече с представителями столичного футбольного общества в Ассоциации футбола г. Киева, передает корреспондент "Телеграфа".

Что такое реактивный беспилотник

Это модернизированный ударный беспилотник-камикадзе, снабженный турбореактивным двигателем вместо обычного винтового двигателя внутреннего сгорания. Он способен развить скорость до 400-650 км/ч, в то время как классические модели "шахедов" летят со скоростью 150-250 км/ч. По скорости и принципу действия реактивный беспилотник приближается к крылатой ракете.

Реактивный "шахед". Фото: visnyk-nanu.org.ua

Реактивные ударные дроны гораздо труднее обнаруживать и сбивать. Это очень сложные цели как для мобильных огневых групп, так и стандартных дронов-перехватчиков, рассчитанных на более медленные цели. Для борьбы с ними требуются специальные зенитно-ракетные комплексы малой дальности и истребительная авиация.

Как отличить реактивный "шахед" от обычного. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, украинские военные инженеры уже нашли эффективные методы противодействия реактивным "Шахедам" и активно их тестируют. Об этом в блиц интервью "Телеграфу" рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", герой Украины Юрий Федоренко.