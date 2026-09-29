За сколько реактивный "шахед" пролетает Киев: глава КГВА ответил
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Они являются очень трудными целями для ПВО
Современные модификации реактивных дронов, которыми Россия кошмарит украинскую столицу, пересекают Киев всего за три минуты. Такую информацию озвучил глава КМВА Андрей Ткачев.
"Реактивный шахед пролетает Киев из стороны в сторону за 3 минуты", — заявил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев на встрече с представителями столичного футбольного общества в Ассоциации футбола г. Киева, передает корреспондент "Телеграфа".
Что такое реактивный беспилотник
Это модернизированный ударный беспилотник-камикадзе, снабженный турбореактивным двигателем вместо обычного винтового двигателя внутреннего сгорания. Он способен развить скорость до 400-650 км/ч, в то время как классические модели "шахедов" летят со скоростью 150-250 км/ч. По скорости и принципу действия реактивный беспилотник приближается к крылатой ракете.
Реактивные ударные дроны гораздо труднее обнаруживать и сбивать. Это очень сложные цели как для мобильных огневых групп, так и стандартных дронов-перехватчиков, рассчитанных на более медленные цели. Для борьбы с ними требуются специальные зенитно-ракетные комплексы малой дальности и истребительная авиация.
Напомним, украинские военные инженеры уже нашли эффективные методы противодействия реактивным "Шахедам" и активно их тестируют. Об этом в блиц интервью "Телеграфу" рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", герой Украины Юрий Федоренко.