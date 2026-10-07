Не только цвет фасада: чем отличаются черные и синие "АТБ"

Изменение дизайна является ответом на запросы времени

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В большинстве украинских городов супермаркеты сети "АТБ" имеют синие или черные цвета в оформлении. Однако, чем на самом деле они отличаются и разные ли в них цены мало кто знает.

"Телеграф" расскажет об основных отличиях между синими и черными магазинами. Сразу стоит отметить, что цена на товары во всех магазинах "АТБ" в пределах одного города одинаковая, однако, она может отличаться на несколько гривен, в зависимости от региона.

На первый взгляд может показаться, что разница заключается только в цвете фасада супермаркетов. Но, на самом деле, они имеют несколько значительных отличий.

Как появились "разные" АТБ?

С самого начала компания открывала магазины синего цвета по всей Украине. Именно этот цвет был главным в дизайне торговых точек, форме персонала и логотипе.

"Синий" магазин "АТБ"

В 2016 году в качестве эксперимента компания изменила подход и открыла в Днепре первый так называемый черный маркет "АТБ". Он отличался от синих не только цветом. В магазине была увеличена полезная площадь торговых залов, полностью заменена система отопления помещений и освещения, установлены самые современные системы вентиляции и очистки воздуха. Новейшее оборудование помогает черным "АТБ" потреблять примерно на 70% меньше электроэнергии.

Магазин "АТБ" в черном цвете

Также в "новых" супермаркетах "АТБ" предусмотрены отделы со свежей выпечкой, зона с кофейным аппаратом и соками-фреш. Там, где позволяют условия, устанавливаются современные кассы-самообслуживания, которые помогают разгружать поток покупателей и сократить время закупок.

Также следует добавить, что в сети работают и над модернизацией старых "синих" магазинов под новые стандарты. Однако из-за ограниченной площади помещений, которые занимают такие маркеты, воплотить все замыслы дизайнеров в полной мере не всегда удается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли "АТБ" скоро перейден круглосуточный режим работы.