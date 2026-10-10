Снова на зимнее время: почему Зеленский так и не подписал закон об отмене перевода стрелок

Отказ от сезонного времени имеет противников и сторонников

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Уже 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отмене сезонного времени, однако президент Владимир Зеленский не подписал его.

"Телеграф" рассказывает, о чем говорилось в законопроекте №4201 и почему он так и не вступил в силу. Документ предполагал, что после перехода на зимнее время Украина останется на нем постоянно и перевод стрелок часов дважды в год уйдет в прошлое.

Проект закона об отмене перевода часов зарегистрировали в 2020 году

Законопроект об отмене сезонного времени подали на подпись президента, однако тот так и не подписал документ. Причину Зеленский не объяснил, однако одной из них называют критику со стороны экспертов и общественности.

Поддерживающие переход на зимнее и летнее время убеждены, что постоянное зимнее время приведет к слишком ранним летним рассветам. Кроме того, по их мнению, это также повысит нагрузку на энергосистему по вечерам. Это особенно важно сейчас, когда она повреждена из-за российских атак.

Еще одной причиной, почему Зеленский мог проигнорировать законопроект, может быть нежелание увеличивать разрыв во времени с Европейским союзом. В ЕС также все еще переводят часы дважды в год.

Потому украинцы весной и осенью продолжают переводить стрелки часов. Ближайший перевод – в ночь с 24 на 25 октября. Стрелки нужно будет перевести час назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по оценке экспертов, следствием перехода на зимнее время станет более рациональное использование электроэнергии. Перевод часов влияет на то, в какие часы растет его потребление, в частности, через освещение.