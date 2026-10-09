Лишний час сна — не всегда подарок: как подготовиться к переходу на зимнее время

За неделю до перевода часов стоит ввести новую привычку

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Совсем скоро украинцев ждет очередной переход на зимнее время. В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 стрелки часов нужно будет повернуть на час назад.

И хотя возможность поспать на час дольше кажется приятным бонусом, наш организм часто воспринимает это как серьезный стресс. Как пишет польское издание Super Express, если начать подготовку к переходу на зимнее время примерно за неделю, неприятные последствия можно почти не почувствовать.

Биологические часы очень чувствительны к количеству света и устоявшемуся режиму. Смещение графика даже на один час нарушает циркадные ритмы, сбивая выработку гормонов — мелатонина (который отвечает за качественный сон) и кортизола (гормона стресса). Именно поэтому в первые дни после перевода часов многие люди чувствуют себя разбитыми и не могут сконцентрироваться на работе.

Вместо того чтобы ждать резкой смены в воскресенье, приучайте организм к новому ритму заранее. За 6–7 дней до перевода, то есть примерно с 18–19 октября, начните ложиться спать и вставать на 15 минут позже обычного. Тогда к моменту фактического перевода организм уже частично перестроится.

Так же стоит действовать с питанием. Сдвиньте основные приёмы пищи на те же 15–20 минут.

И не забывайте о свете. В дни перед переходом вечером старайтесь больше находиться в хорошо освещённых помещениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая страна в Европе никогда не переводит часы.