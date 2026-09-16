Три часовых пояса и дефицит света: почему Украина все еще живет по времени России

Что мешает Украине перейти на постоянное время

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В последнее воскресенье октября, в ночь с 25 на 26 число, в Украине будет переход на зимнее время. Стрелки часов ровно в 4 утра переведут на один час назад. Традиция сохранится и в этом году несмотря на то, что на протяжении многих лет украинцы ведут дискуссию об отмене перевода часов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, почему Украина все еще не может отойти от перехода на зимнее время, как на это влияют экономические и политические причины и что на мешает закону о едином времени наконец заработать в нашей стране.

Закон об отмене перевода часов — что с ним не так

Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени в Украине, благодаря которому в стране должны были отменить перевод времени. Тогда отмечали европейское направление развития и синхронизации Украины со временем европейских стран. Но экономические расчеты и географические реальности оказались сильнее приведенных аргументов.

Согласно документу, Украина должна была остаться в зимнем времени по шкале Всемирного координированного времени UTC+2. Однако президент так и не подписал этот закон.

Закон не вступит в силу без подписи президента, потому традиция с переходом на зимнее время все еще сохраняется.

Проект Закона об исчислении времени в Украине

Почему Украина до сих пор не отказалась от перевода времени

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан рассказал, что решение об отмене перевода часов имеет как политические, так и экономические основы, и здесь нет однозначно правильного мнения.

"Вопрос, значит, экономическая часть — это то, что нужно использовать как можно большую часть светового дня. То есть, когда у нас утро, когда у нас вечер", — объяснил он.

Украина разделена на три естественных часовых пояса:

Закарпатье;

центральная Украина;

восток (от города Изюм до границ).

И таким образом переход на сезонное время позволяет каждому из регионов максимально использовать световой день.

Но в то же время есть и экономическая выгода — в уменьшении расходов на электроэнергию.

"Экономически это выгодно, потому что затраты на электроэнергию меньше. Тем более, что она у нас не в профиците сейчас", — подчеркнул Мовчан.

Переход на зимнее время. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда переводят часы в ближайшие годы

Дата перехода зависит от календаря, поэтому в последующие годы она снова будет меняться:

2026 год — 25 октября ;

; 2027 год — 31 октября ;

; 2028 год — 29 октября ;

; 2029 год — 28 октября ;

; 2030 год — 27 октября.

Почему Украина не пошла за Европой

В данном вопросе немаловажен политический аспект. В Украине летнее время совпадает со временем в России, и этот факт вызывает недовольство в обществе. То есть, украинское время остается синхронизированным с часовым поясом, который действует на европейской территории РФ.

"Политически хотелось меньше российского, больше европейского, но, пожалуй, в Офисе президента просто посчитали, что это может принести ущерб и всё", — говорит Алексей Мовчан.

Он соглашается с таким подходом, поскольку изменить географию политическим решением невозможно.

"Нам может не нравиться, например, зима, но мы ничего с этим не можем поделать. Так же и часовые пояса, в которых находится Украина", — Мовчан провел аналогию с природными явлениями. Парламентарий признал, что сам выступал против отмены перехода на летнее и зимнее время, потому что считает такое решение экономически взвешенным.

Есть и второй вариант. Некоторые страны живут по времени своей столицы, несмотря на естественный часовой пояс. К примеру, островные части Франции или Британии, расположенные в тысячах километров от столицы, используют время метрополии.

Но для Украины этот вариант оказался экономически нецелесообразным, из-за трех естественных часовых поясов и дефицита электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда похолодает и включат отопление в Украине.