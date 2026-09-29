Переход на зимнее время: сэкономит ли электроэнергию перевод часов

Экономия не столь значительна, но во время войны и она важна

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Следствием перехода на зимнее время (в 2026 году состоится 25 октября) станет более рациональное использование электроэнергии. Перевод часов влияет на то, в какие часы растет его потребление, в частности, через освещение.

Официальных данных, сколько именно электроэнергии может сэкономить переход на зимнее время, нет. Однако по оценкам некоторых экспертов, из-за современных систем энергосбережения, экономия от перевода часов может составлять лишь 2%, пишет "РБК-Украна". Однако во время войны даже такая, на первый взгляд, незначительная экономия может оказаться важной.

Переход на зимнее время 2026. Изображение: oblikbudget.com.ua

Сколько электроэнергии потребляет Украина

По данным ЦПД, мгновенная мощность потребления в украинской энергосистеме обычно составляет около 12–15 ГВт в теплое время года и растет до 16–18 ГВт во время зимних пиков. Среднесуточное потребление Украины составляет примерно 220–300 млн кВтч (или 220–300 ГВтч) в зависимости от времени года и температурного режима.

Ранее "Телеграф" писал, что по оценке главы ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперта по вопросам энергетики Сергея Дьяченко, переход на зимнее время может снизить необходимость введения графиков отключений света. Какая на самом деле польза от перевода часов.