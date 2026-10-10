Знову на зимовий час: чому Зеленський так і не підписав закон про скасування переведення стрілок

Відмова від сезонного часу має противників та прихильників

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Вже 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного часу, проте президент Володимир Зеленський не підписав його.

"Телеграф" розповідає, про що йшлося у законопроєкті №4201 та чому він так і не набрав чинності. Документ передбачав, що після переходу на зимовий час Україна залишиться на ньому постійно і переведення стрілок годинників двічі на рік піде у минуле.

Проєкт закону про скасування переведення годинників зареєстрували у 2020 році

Законопроєкт про скасування сезонного часу подали на підпис президента, однак той так і не підписав документ. Причину Зеленський не пояснив, однак однією з них називають критику з боку експертів та громадськості.

Ті, хто підтримують перехід на зимовий та літній час переконані, що постійний зимовий час призведе до занадто ранніх літніх світанків. Крім того, на їхню думку, це також підвищить навантаження на енергосистему ввечері. Це особливо важливо зараз, коли вона пошкоджена через російські атаки.

Ще однією причиною, чому Зеленський міг проігнорувати законопроєкт, може бути небажання збільшувати розрив у часі з Європейським союзом. У ЄС також все ще переводить годинники двічі на рік.

Тому українці навесні та восени продовжують переводити стрілки годинників. Найближче переведення – у ніч із 24 на 25 жовтня. Стрілки потрібно буде перевести на годину назад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за оцінкою експертів, наслідком переходу на зимовий час стане більш раціональне використання електроенергії. Переведення годинників впливає на те, у які години зростає її споживання, зокрема через освітлення.