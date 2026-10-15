"Солдат должен знать, что его жизнь ценна", - Алексей "Сталкер" Свинаренко о боевом пути, изменении войны и учебных центрах сейчас

Алексей Свинаренко рассказал о своем опыте войны против РФ

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Алексею Свинаренко 32 года. Он родом из Звягеля, а позывной "Сталкер" получил еще во время Революции Достоинства после противостояний на Банковой, где был среди активистов в противогазах. Весной 2014 года Свинаренко поехал противодействовать пророссийским выступлениям в Харькове и Одессе, а затем отправился в Мариуполь. Воевал в тогдашнем батальоне "Азов", затем в "Шахтерске" в боевой группе братчиков Дмитрия Корчинского.

В августе 2014-го он получил осколочные ранения в результате танкового выстрела. В 2022 году собрал добровольческую роту, бойцы которой действовали на Киевщине, а после освобождения области — на Харьковщине и Запорожье. Позже служил в ГУР МО, получил контузию и новое ранение, работал с ударными беспилотниками и присоединился к развитию штурмовых войск. Сейчас Свинаренко военный обозреватель и возвращается к общественной деятельности.

В большом разговоре он объяснил, как изменилось поле боя с 2014 года, почему формализм в учебе демотивирует солдата, какой должна быть подготовка штурмовика и какую роль, по его словам, Валентин Манько сыграл в создании 158 учебного центра — одного из лучших в системе подготовки. Отдельная часть интервью — о его националистическом мировоззрении, нынешней ситуации на фронте и в стране, длительных атаках на Киев, деятельности Федорова, решении власти, общественной усталости, ответственности командира и цене, которую его поколение уже заплатило за войну. Приведенные оценки политических деятелей, военных процессов и работы учебных центров являются личной позицией собеседника на момент разговора.

От Майдана до войны 2014 года

Позывной "Сталкер" Алексей получил во время Революции Достоинства

– Ваш позывной появился еще на Майдане. Как именно?

– Во время штурма Банковой я был в "Правом секторе". Есть известные кадры, где юноши в противогазах и бронежилетах сражаются с тогдашней милицией. Одним из них был я, рядом были мои ребята. После этого за мной и закрепился позывной "Сталкер".

– Когда для вас начался боевой путь?

– Весной 2014 года. После Майдана мы противодействовали так называемой "русской весне" в Харькове и Одессе. Это походило на городскую герилью: несколько автобусов активистов, на автобус — два-три автомата, ружья, биты, самодельное оружие, коктейли Молотова. Мы понимали, что нас могут заблокировать и что придется вести бой прямо из автобусов.

После одного из выездов в Одессу мы ждали провокаций 9 мая, но события начались в Мариуполе. Вернулись в Киев, добрались до Жулян и вечером 10 мая уже вылетали в Мариуполь. Так все и началось. Сначала был "Азов", где больше учились и получили боевой выезд. Затем часть братчиков, в частности я, перешла в "Шахтерск". Там я стал гранатометчиком и собрал отдельную группу РПГ для усиления подразделения. Этот опыт я впоследствии использовал в 2022 году.

В начале АТО Алексей был гранатометчиком

– Первое серьезное ранение вы получили именно тогда?

– Первое огнестрельное ранение было еще на Майдане. А 24 августа 2014 года я попал практически под прямой танковый выстрел. Мне повезло: я полз и поймал три осколка. Один остался в теле, был разорван левый бицепс и мышцы у лопатки. Физически я восстановился довольно быстро, но морально было труднее. Позиции прорвали, противник добивал наших бойцов, а мы с бойцом на позывной "Гороб" буквально выползали через поле. Когда вспоминаю, это сродни кадрам из кино.

– Почему после лечения не остались на фронте постоянно?

– Фронт стал статическим. Я не говорю, что непрерывно воевал с 2014 года. В 2014 году пошел одним из первых, в 2022 тоже. Между этими периодами занимался общественной деятельностью, немного бизнесом и политикой, время от времени приезжал к ребятам на фронт. Я основал и возглавлял организацию "Национальное сопротивление", для которой главными темами были украинская идентичность и противодействие российскому влиянию.

Добровольческая рота и оборона Киевщины

В начале полномасштабного вторжения россиян Алексей воевал на Киевщине

– Как вы встретили полномасштабное вторжение?

- В январе 2022 года я еще восстанавливался после тяжелого ковида. Приблизительно 15-16 января меня предупредили, что будет большая война. Мы остановили основную общественную деятельность, начали закупать снаряжение, готовить людей и проводить подготовку. До 24 февраля имели несколько конспиративных квартир и ждали на вещах.

Утром 24 февраля мы вооружили первую группу. Сначала людей было около двадцати, но через несколько дней я собрал примерно сотню и сформировал добровольческую роту. Мои бойцы приобщались к боям за Гостомель, выполняя преимущественно вспомогательные задания рядом со специалистами ГУР, держали фланги и тылы. Потом был Мощун, далее район Лукьяновки и Новой Басани. После освобождения Киевщины одну группу направили в Харьковскую, другую — в Орехово на Запорожье.

– А что после Киевщины?

– В августе я оформился в ГУР МО и принял участие в двух штурмах. В первом получил контузию, во втором — ранение от танкового выстрела во время ухода после неудачного штурма. Долго лечился и получил инвалидность. Позже перевелся в ВСУ, служил в подразделении ударных беспилотников, помогал развивать его медийную работу. В декабре 2023 и январе 2024 года работал как командир отделения ударных дронов в районе Авдеевки.

Когда здоровье уже не позволяло полноценно воевать, мне предложили приобщиться к развитию штурмовых войск. Я работал над запросами, публичными материалами, айдентикой и исторической линией нового рода войск. В частности, предложил лозунг Deus Vult (Божья воля — лат.), который был принят. После увольнения со службы стал военным обозревателем и начал возвращаться к общественной работе.

Сталкер командовал подразделением украинских бойцов

– Что оборона Киевщины дала вам как командиру?

– Она еще раз показала особый украинский дух, которого никто не учитывает в расчетах. В критический момент мобилизовались все. Люди, которые вчера были гражданскими и впервые держали оружие, иногда весили больше громких заявлений мировых лидеров. А лично меня ответственность за жизнь подчиненных научила подавлять страх. Когда отвечаешь за других, страх отходит на второй план.

Поле боя без безопасного тыла

- Чем нынешняя война отличается с 2014-го и даже с 2022 года?

- Войну 2014 тоже нужно делить на периоды. Летом 2014 были масштабные операции, авиация, артиллерия батареями и дивизионами, преимущественно стрелковые бои и плохая связь. Со второй половины 2015-го по 2022 год в значительной степени продолжалось позиционное стояние: пристрелянные позиции, ограниченное движение, формальное прекращение огня.

Начало полномасштабного вторжения по масштабу походило на лето 2014-го. Но с тех пор война снова изменилась. Один год такой интенсивной войны по скорости развития технологий может быть равен многим годам мирного времени. Дроны убрали скрытое передвижение сначала для бригад и батальонов, а теперь уже для взводов и отделений. Дешевые высокоточные средства поражения стали массовыми, а граница между фронтом и тылом размылась.

– Как это изменило подготовку пехоты?

– Раньше основной единицей часто была тройка, а интервалы между бойцами были короче. Теперь чаще работают двойками и шестерками, где одна двойка может обеспечивать огневое усиление, а другие маневрируют. Угроза теперь идет не только впереди, с флангов, с тыла или мин под ногами. Надо постоянно смотреть в небо. Это обзор на 360 градусов еще и в вертикальной плоскости.

Поменялась и логистика. Там, где раньше можно было подъехать почти к позиции, сегодня приходится разгружаться далеко в тылу и идти пешком десятки километров. Больших колонн пехоты уже нет. Война не терпит простоя: программа подготовки должна меняться вместе с технологиями и тактикой противника.

- Какой урок армия уже усвоила, а какой еще нет?

– Мы научились побеждать большие силы и увидели, что технологическое преимущество может нивелировать численность и огневую мощь. Но еще не всюду поняли, что солдат — не безликая единица, которая должна механически выполнять любой приказ. В армии служат добровольцы, мобилизованные и кадровые военные, и для них не работают одинаковые мотивации. Лучший результат дает сочетание добровольческой инициативы с профессиональной армейской системой.

Командир и цена решения

– Какую собственную командирскую ошибку вы помните лучше всего?

- нельзя распылять добровольческое подразделение между разными частями и направлениями. После Киевщины мы отправили группы в разные регионы, и это создало проблемы с логистикой, обеспечением и управлением. Надо выбирать одно направление и сохранять коллектив. Второй урок – внимательнее выбирать людей, которым поручаешь ответственные задания. От их решения в поле боя зависит жизнь подчиненных.

Алексей рассказал, что тяжелее всего для командира

- Что труднее всего для командира?

- Сохранять управление и правильно оценивать риск. Прекрасный план часто изменяется после первых выстрелов. Без управления подразделение превращается в толпу вооруженных людей. Иногда риск необходим, потому что без него потери будут больше. Но рисковать ради награды или прекрасного отчета — совсем другая история.

Мне тяжело отделять командование от личной боли. Я помню погибших друзей и людей, которые были рядом. Это может мешать принять жесткое решение в момент, когда оно необходимо. В то же время командир не имеет права прикрывать бездействие чувствительностью: его задача — понимать, где риск действительно спасает больше жизней.

158 учебный центр

– Чем 158-й учебный центр отличался от других?

– Насколько я знаю, бойцов там начали готовить еще в 2022 году. Это оучебный центр штурмовых войск, где работали профессиональные инструкторы с реальным боевым опытом. С некоторыми я лично воевал в 2014 и 2022 годах. Задачей центра была не только стандартизация подготовки, но и поиск новых решений для постоянно меняющейся войны.

Главная разница – приоритет. В части учебных центров больше думают о форме одежды, виде казармы или формальной дисциплине, чем о том, как солдат будет выживать в посадке под дронами. В 158-м центре акцент делали на актуальных знаниях, тренировке и работе с личным составом. Когда боец видит, что его действительно готовят, он понимает, что его жизнь ценят, его не отправят в бой после нескольких выстрелов на полигоне.

- Связаны ли между собой качество обучения и моральное состояние?

- Плохая подготовка порождает обреченность. Мои друзья как-то зашли в населенный пункт, где уже шли бои, и увидели солдат, которые ходили открыто, несмотря на дроны и артиллерию. Те отвечали: "Нам сказали, что мы уже все трупы". Их почти не подготовили, и они заранее смирились со смертью.

Боец должен выйти из учебного центра с другим чувством. Он должен уметь спасти себя и собратья, понимать архитектуру поля боя, знать источники угроз и алгоритмы реакции. Он должен осознавать, что не останется в посадке и что в случае ранения для его спасения задействуют необходимые силы. Учебный центр формирует не только навыки, но и моральную готовность воевать и выживать.

- Какова роль Валентина Манько в создании центра?

– По моей информации, одной из ключевых. Штурмовые войска и 158-й центр как один из важных их элементов создавались при его прямом руководстве. Он искал спонсоров, вкладывал собственные средства, занимался поиском и переводом инструкторов. Ему удалось собрать одних из лучших специалистов и фактически из ничего сформировать сильный учебный центр.

– А каким Манько был в ежедневной работе?

– Работать с ним сложно, но нормально. Он из тех людей, для которых все должно быть готово еще вчера, поэтому нужно время на адаптацию. В то же время, у него профессиональный подход, чувство юмора и способность подбирать людей и раскрывать их потенциал. Нам помогало и то, что он из добровольческой среды: мы быстро нашли общий язык.

В 2022 году я видел организованный им командный пункт в районе Орехова. Контроль обстановки, наблюдательные посты, управление подразделениями и планирование операций были на уровне, который прежде я видел разве что у специалистов ГУР во время боев за Гостомель и Мощун. Поэтому я считаю, что переформатирование эффективного центра без понятной военной потребности было бы ошибкой. Системе следует исправлять слабые учебные центры, а не разрушать те, где подготовка работает.

Штурмовик это не только пехотинец

- Какие мифы о штурмовых войсках вы считаете самыми вредными?

- Первый — что человек, попавший в штурмовые войска, до конца службы будет только штурмовать. Опытных бойцов хранят. После определенного времени штурмовик может стать инструктором, сержантом, перейти в управление или в беспилотные системы. Штурмовое подразделение – это также операторы дронов, артиллеристы, танкисты и силы обеспечения.

Второй миф — что оператор дрона всегда имеет гораздо больше шансов выжить, чем пехотинец. В определенные периоды операторы FPV и разведывательных дронов несли большие потери. Они перевозят много оборудования, становятся приоритетной целью, а их позиции противник пытается быстро обнаружить и поразить. Безопасных специальностей в современной войне почти нет.

Политика и страна во время затяжной войны

– Как вы оцениваете ситуацию на фронте сейчас?

– Ситуация постепенно меняется в нашу пользу, но о перехвате инициативы говорить рано. Противник еще продвигается на отдельных участках. Это подготовка к перелому, а не сам перелом.

– Киев длительное время находится под постоянными атаками. Выдержит ли столица такую кампанию?

- Мы уже выстояли в более критические периоды. Теперь противник растягивает атаки во времени. Это сильнее давит психологически, потому что тревоги и взрывы становятся постоянным фоном, но противовоздушной обороне проще работать, чем во время одного сверхмассированного удара.

Продолжается технологическая гонка: мы развиваем мобильные огневые группы, враг сменяет тактику, а мы ищем новое противодействие. Время для подготовки есть, но, по моей оценке, Киев готовится недостаточно. В других городах все зависит от местных властей. Несмотря на это, я верю, что столица выстоит.

– Что сегодня опаснее для страны: усталость, недоверие к власти, коррупция или отсутствие общего видения победы?

- Усталость общества опасна, но усталость армии еще опаснее. Недоверие к власти тоже создает риски, хотя Украина не столь централизована и имеет много центров влияния. Коррупция усугубляет другие проблемы, но сама по себе не является единственным их корнем.

Главной проблемой считаю отсутствие общего видения победы и долгосрочной стратегии. Мы умеем находить решения на уровне отдельных подразделений, городов или команд, но не всегда масштабируем их по всей стране. Нужно честно называть проблемы с людьми, мобилизацией, защитой от обстрелов и финансированием войск, а затем определять, кто и как отвечает за их решение.

– Какие решения власти во время великой войны вы считаете правильными?

– В первые дни вторжения правильными были передача части решений на места, доверие к населению, выдача оружия и интеграция добровольцев в Вооруженные силы, хотя ошибок в этом процессе тоже хватало. Важно было решение руководства государства остаться в Киеве. Сильной стороной считаю и международную политику: Украина получила значительные ресурсы для обороны. Отдельно отмечу поддержку украинской идентичности и жесткость в вопросе мира: прекращение огня не должно означать юридический отказ от своих территорий.

– А какие ошибки вы считаете стратегическими?

- Это неудачные кадровые решения, когда личная лояльность весит больше профессиональности, и ошибки в планировании отдельных наступательных операций. Проблемой является и слабость Верховной Рады, не имеющей должного авторитета в обществе и не отвечающей масштабу нынешних угроз.

Армию и мобилизацию нужно менять, но реформа нехороша только потому, что ее назвали реформой. Технологический переход происходит постепенно. Отказываться от старого подхода можно тогда, когда уже есть готовая альтернатива, а не раньше. Иначе изменения только усугубит существующие проблемы.

– Как вы оцениваете деятельность Федорова в военно-технологическом направлении?

– Для меня это противоречивая фигура. Позитив – свежая энергия и внимание к технологиям. Но делать ставку на одно поражение неправильно. Преимуществом Украины был широкий рынок производителей дронов и конкуренция между командами. Монополизация закупок сужает ее и создает риск технологического отставания.

По моим наблюдениям, реформа контрактов не дала заметного результата: среди сотен знакомых военных я знаю лишь единицы, воспользовавшиеся такой возможностью. Больший эффект мог бы дать финансовые стимулы и привлечение иностранных добровольцев.

Проект привлечения иностранцев, который продвигала команда Федорова, на мой взгляд, был слишком бюрократическим. Рекрутер зависел от документов со стороны подразделений и без связей в системе не мог планировать работу. Из-за этого уже существующие рекрутеры лишились возможности работать, а последствия проявляются со временем.

– Где для вас проходит граница между политической дискуссией и опасной дестабилизацией?

– Украине нужны свобода слова, свобода взглядов и активная общественная жизнь. В то же время, во время такой тяжелой войны надо видеть черту, за которой политическая борьба превращается в хаос, которым воспользуется враг. Это не аргумент против критики властей. Это требование понимать цену своих действий и не разрушать государственные механизмы без готовой замены.

Правое мировоззрение и будущая Украина

– Как вы определяете собственные политические взгляды?

– Скорее как мировоззренческие. Я придерживаюсь правых взглядов, но считаю, что старые правые идеи отмирают, а новая цельная идеология еще не сформирована. Для меня национализм ставит в центре ценность нации и ее способность сформулировать собственную цель. Государство в этой конструкции – инструмент, а не окончательная цель.

Украинская национальная идея долго сводилась к обретению государственности, потому что мы веками ее не имели. Но государство уже есть, поэтому нужен ответ на следующий вопрос: ради чего оно существует и куда должно вести общество. Война сделала часть националистических тезисов массовыми, но сама по себе не создала новой идеи. Ее еще придется сформулировать.

– Изменились ли ваши взгляды за годы великой войны?

– Основная линия не изменилась, но изменились оценки людей и событий. Я больше не делю американскую политику на "хороших республиканцев" и "плохих демократов": сознательные и оторванные от реальности люди есть в обоих лагерях. После 24 февраля я пересмотрел критическое отношение к Владимиру Зеленскому. Ухудшилось мое отношение к Валерию Залужному после контрнаступления и к Алексею Арестовичу после его политической эволюции. Это мои личные оценки, а не претензия на окончательную истину.

– Какой вы видите роль ветеранов после войны?

- Не каждый военный автоматически становится элитой, но среди людей, прошедших фронт, доля ответственных и способных служить государству будет выше. Они заплатили здоровьем, годами жизни и памятью о погибших собратьях. Государство должно помочь им интегрироваться, а общество не относиться к ним как к опасным или отчужденным людям.

Если этого не сделать, часть ветеранов может оказаться вне нормальной жизни, а последствиями станут зависимости, самоубийства и криминализация. Я уже знаю людей, которые после войны сгорели от алкоголя, наркотиков или ушли из жизни. Это не отвлеченная будущая проблема, она уже рядом.

Идея, которая держит после потерь

– Что помогает вам не сломаться после ранений и лет войны?

- Идея и принципы. В моей жизни были периоды без денег и жилья, когда приходилось буквально выживать, но я продолжал свою деятельность. В то же время, человек с мозгами должен сомневаться в собственной правоте. Я долго проверял свои убеждения, читал, задавал себе неудобные вопросы. Сомнение не ослабляет идею, если после него ты можешь объяснить, почему остается на своем пути.

– Как поддерживать мотивацию, когда скорой победы не видно?

- Радоваться малым результатам и сравнивать их с прошлым. Когда удар по небольшому объекту на территории России был огромной победой, теперь таких возможностей больше. Надо видеть не только расстояние до цели, но и пройденный путь.

- Чего вы боитесь больше всего?

- Военного поражения. Личная жизнь ценна, но жизнь нации важнее. Украинцы отдают жизнь за Украину, потому не стоит забывать пролитую кровь лучших людей и строить успешную страну.