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"Солдат должен знать, что его жизнь ценна", - Алексей "Сталкер" Свинаренко о боевом пути, изменении войны и учебных центрах сейчас

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Боевой путь воина начался еще в 2014 году Новость обновлена 15 октября 2026, 20:53
Боевой путь воина начался еще в 2014 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Алексей Свинаренко рассказал о своем опыте войны против РФ

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Алексею Свинаренко 32 года. Он родом из Звягеля, а позывной "Сталкер" получил еще во время Революции Достоинства после противостояний на Банковой, где был среди активистов в противогазах. Весной 2014 года Свинаренко поехал противодействовать пророссийским выступлениям в Харькове и Одессе, а затем отправился в Мариуполь. Воевал в тогдашнем батальоне "Азов", затем в "Шахтерске" в боевой группе братчиков Дмитрия Корчинского.

В августе 2014-го он получил осколочные ранения в результате танкового выстрела. В 2022 году собрал добровольческую роту, бойцы которой действовали на Киевщине, а после освобождения области — на Харьковщине и Запорожье. Позже служил в ГУР МО, получил контузию и новое ранение, работал с ударными беспилотниками и присоединился к развитию штурмовых войск. Сейчас Свинаренко военный обозреватель и возвращается к общественной деятельности.

В большом разговоре он объяснил, как изменилось поле боя с 2014 года, почему формализм в учебе демотивирует солдата, какой должна быть подготовка штурмовика и какую роль, по его словам, Валентин Манько сыграл в создании 158 учебного центра — одного из лучших в системе подготовки. Отдельная часть интервью — о его националистическом мировоззрении, нынешней ситуации на фронте и в стране, длительных атаках на Киев, деятельности Федорова, решении власти, общественной усталости, ответственности командира и цене, которую его поколение уже заплатило за войну. Приведенные оценки политических деятелей, военных процессов и работы учебных центров являются личной позицией собеседника на момент разговора.

От Майдана до войны 2014 года

Позывной "Сталкер" Алексей получил во время Революции Достоинства
Позывной "Сталкер" Алексей получил во время Революции Достоинства

– Ваш позывной появился еще на Майдане. Как именно?

– Во время штурма Банковой я был в "Правом секторе". Есть известные кадры, где юноши в противогазах и бронежилетах сражаются с тогдашней милицией. Одним из них был я, рядом были мои ребята. После этого за мной и закрепился позывной "Сталкер".

– Когда для вас начался боевой путь?

– Весной 2014 года. После Майдана мы противодействовали так называемой "русской весне" в Харькове и Одессе. Это походило на городскую герилью: несколько автобусов активистов, на автобус — два-три автомата, ружья, биты, самодельное оружие, коктейли Молотова. Мы понимали, что нас могут заблокировать и что придется вести бой прямо из автобусов.

После одного из выездов в Одессу мы ждали провокаций 9 мая, но события начались в Мариуполе. Вернулись в Киев, добрались до Жулян и вечером 10 мая уже вылетали в Мариуполь. Так все и началось. Сначала был "Азов", где больше учились и получили боевой выезд. Затем часть братчиков, в частности я, перешла в "Шахтерск". Там я стал гранатометчиком и собрал отдельную группу РПГ для усиления подразделения. Этот опыт я впоследствии использовал в 2022 году.

В начале АТО Алексей был гранатометчиком
В начале АТО Алексей был гранатометчиком

– Первое серьезное ранение вы получили именно тогда?

– Первое огнестрельное ранение было еще на Майдане. А 24 августа 2014 года я попал практически под прямой танковый выстрел. Мне повезло: я полз и поймал три осколка. Один остался в теле, был разорван левый бицепс и мышцы у лопатки. Физически я восстановился довольно быстро, но морально было труднее. Позиции прорвали, противник добивал наших бойцов, а мы с бойцом на позывной "Гороб" буквально выползали через поле. Когда вспоминаю, это сродни кадрам из кино.

– Почему после лечения не остались на фронте постоянно?

– Фронт стал статическим. Я не говорю, что непрерывно воевал с 2014 года. В 2014 году пошел одним из первых, в 2022 тоже. Между этими периодами занимался общественной деятельностью, немного бизнесом и политикой, время от времени приезжал к ребятам на фронт. Я основал и возглавлял организацию "Национальное сопротивление", для которой главными темами были украинская идентичность и противодействие российскому влиянию.

Добровольческая рота и оборона Киевщины

В начале полномасштабного вторжения россиян Алексей воевал на Киевщине
В начале полномасштабного вторжения россиян Алексей воевал на Киевщине

– Как вы встретили полномасштабное вторжение?

- В январе 2022 года я еще восстанавливался после тяжелого ковида. Приблизительно 15-16 января меня предупредили, что будет большая война. Мы остановили основную общественную деятельность, начали закупать снаряжение, готовить людей и проводить подготовку. До 24 февраля имели несколько конспиративных квартир и ждали на вещах.

Утром 24 февраля мы вооружили первую группу. Сначала людей было около двадцати, но через несколько дней я собрал примерно сотню и сформировал добровольческую роту. Мои бойцы приобщались к боям за Гостомель, выполняя преимущественно вспомогательные задания рядом со специалистами ГУР, держали фланги и тылы. Потом был Мощун, далее район Лукьяновки и Новой Басани. После освобождения Киевщины одну группу направили в Харьковскую, другую — в Орехово на Запорожье.

– А что после Киевщины?

– В августе я оформился в ГУР МО и принял участие в двух штурмах. В первом получил контузию, во втором — ранение от танкового выстрела во время ухода после неудачного штурма. Долго лечился и получил инвалидность. Позже перевелся в ВСУ, служил в подразделении ударных беспилотников, помогал развивать его медийную работу. В декабре 2023 и январе 2024 года работал как командир отделения ударных дронов в районе Авдеевки.

Когда здоровье уже не позволяло полноценно воевать, мне предложили приобщиться к развитию штурмовых войск. Я работал над запросами, публичными материалами, айдентикой и исторической линией нового рода войск. В частности, предложил лозунг Deus Vult (Божья воля — лат.), который был принят. После увольнения со службы стал военным обозревателем и начал возвращаться к общественной работе.

Сталкер командовал подразделением украинских бойцов
Сталкер командовал подразделением украинских бойцов

– Что оборона Киевщины дала вам как командиру?

– Она еще раз показала особый украинский дух, которого никто не учитывает в расчетах. В критический момент мобилизовались все. Люди, которые вчера были гражданскими и впервые держали оружие, иногда весили больше громких заявлений мировых лидеров. А лично меня ответственность за жизнь подчиненных научила подавлять страх. Когда отвечаешь за других, страх отходит на второй план.

Поле боя без безопасного тыла

- Чем нынешняя война отличается с 2014-го и даже с 2022 года?

- Войну 2014 тоже нужно делить на периоды. Летом 2014 были масштабные операции, авиация, артиллерия батареями и дивизионами, преимущественно стрелковые бои и плохая связь. Со второй половины 2015-го по 2022 год в значительной степени продолжалось позиционное стояние: пристрелянные позиции, ограниченное движение, формальное прекращение огня.

Начало полномасштабного вторжения по масштабу походило на лето 2014-го. Но с тех пор война снова изменилась. Один год такой интенсивной войны по скорости развития технологий может быть равен многим годам мирного времени. Дроны убрали скрытое передвижение сначала для бригад и батальонов, а теперь уже для взводов и отделений. Дешевые высокоточные средства поражения стали массовыми, а граница между фронтом и тылом размылась.

– Как это изменило подготовку пехоты?

– Раньше основной единицей часто была тройка, а интервалы между бойцами были короче. Теперь чаще работают двойками и шестерками, где одна двойка может обеспечивать огневое усиление, а другие маневрируют. Угроза теперь идет не только впереди, с флангов, с тыла или мин под ногами. Надо постоянно смотреть в небо. Это обзор на 360 градусов еще и в вертикальной плоскости.

Поменялась и логистика. Там, где раньше можно было подъехать почти к позиции, сегодня приходится разгружаться далеко в тылу и идти пешком десятки километров. Больших колонн пехоты уже нет. Война не терпит простоя: программа подготовки должна меняться вместе с технологиями и тактикой противника.

- Какой урок армия уже усвоила, а какой еще нет?

– Мы научились побеждать большие силы и увидели, что технологическое преимущество может нивелировать численность и огневую мощь. Но еще не всюду поняли, что солдат — не безликая единица, которая должна механически выполнять любой приказ. В армии служат добровольцы, мобилизованные и кадровые военные, и для них не работают одинаковые мотивации. Лучший результат дает сочетание добровольческой инициативы с профессиональной армейской системой.

Командир и цена решения

– Какую собственную командирскую ошибку вы помните лучше всего?

- нельзя распылять добровольческое подразделение между разными частями и направлениями. После Киевщины мы отправили группы в разные регионы, и это создало проблемы с логистикой, обеспечением и управлением. Надо выбирать одно направление и сохранять коллектив. Второй урок – внимательнее выбирать людей, которым поручаешь ответственные задания. От их решения в поле боя зависит жизнь подчиненных.

Алексей рассказал, что тяжелее всего для командира
Алексей рассказал, что тяжелее всего для командира

- Что труднее всего для командира?

- Сохранять управление и правильно оценивать риск. Прекрасный план часто изменяется после первых выстрелов. Без управления подразделение превращается в толпу вооруженных людей. Иногда риск необходим, потому что без него потери будут больше. Но рисковать ради награды или прекрасного отчета — совсем другая история.

Мне тяжело отделять командование от личной боли. Я помню погибших друзей и людей, которые были рядом. Это может мешать принять жесткое решение в момент, когда оно необходимо. В то же время командир не имеет права прикрывать бездействие чувствительностью: его задача — понимать, где риск действительно спасает больше жизней.

158 учебный центр

– Чем 158-й учебный центр отличался от других?

– Насколько я знаю, бойцов там начали готовить еще в 2022 году. Это оучебный центр штурмовых войск, где работали профессиональные инструкторы с реальным боевым опытом. С некоторыми я лично воевал в 2014 и 2022 годах. Задачей центра была не только стандартизация подготовки, но и поиск новых решений для постоянно меняющейся войны.

Главная разница – приоритет. В части учебных центров больше думают о форме одежды, виде казармы или формальной дисциплине, чем о том, как солдат будет выживать в посадке под дронами. В 158-м центре акцент делали на актуальных знаниях, тренировке и работе с личным составом. Когда боец видит, что его действительно готовят, он понимает, что его жизнь ценят, его не отправят в бой после нескольких выстрелов на полигоне.

- Связаны ли между собой качество обучения и моральное состояние?

- Плохая подготовка порождает обреченность. Мои друзья как-то зашли в населенный пункт, где уже шли бои, и увидели солдат, которые ходили открыто, несмотря на дроны и артиллерию. Те отвечали: "Нам сказали, что мы уже все трупы". Их почти не подготовили, и они заранее смирились со смертью.

Боец должен выйти из учебного центра с другим чувством. Он должен уметь спасти себя и собратья, понимать архитектуру поля боя, знать источники угроз и алгоритмы реакции. Он должен осознавать, что не останется в посадке и что в случае ранения для его спасения задействуют необходимые силы. Учебный центр формирует не только навыки, но и моральную готовность воевать и выживать.

- Какова роль Валентина Манько в создании центра?

– По моей информации, одной из ключевых. Штурмовые войска и 158-й центр как один из важных их элементов создавались при его прямом руководстве. Он искал спонсоров, вкладывал собственные средства, занимался поиском и переводом инструкторов. Ему удалось собрать одних из лучших специалистов и фактически из ничего сформировать сильный учебный центр.

– А каким Манько был в ежедневной работе?

– Работать с ним сложно, но нормально. Он из тех людей, для которых все должно быть готово еще вчера, поэтому нужно время на адаптацию. В то же время, у него профессиональный подход, чувство юмора и способность подбирать людей и раскрывать их потенциал. Нам помогало и то, что он из добровольческой среды: мы быстро нашли общий язык.

В 2022 году я видел организованный им командный пункт в районе Орехова. Контроль обстановки, наблюдательные посты, управление подразделениями и планирование операций были на уровне, который прежде я видел разве что у специалистов ГУР во время боев за Гостомель и Мощун. Поэтому я считаю, что переформатирование эффективного центра без понятной военной потребности было бы ошибкой. Системе следует исправлять слабые учебные центры, а не разрушать те, где подготовка работает.

Штурмовик это не только пехотинец

- Какие мифы о штурмовых войсках вы считаете самыми вредными?

- Первый — что человек, попавший в штурмовые войска, до конца службы будет только штурмовать. Опытных бойцов хранят. После определенного времени штурмовик может стать инструктором, сержантом, перейти в управление или в беспилотные системы. Штурмовое подразделение – это также операторы дронов, артиллеристы, танкисты и силы обеспечения.

Второй миф — что оператор дрона всегда имеет гораздо больше шансов выжить, чем пехотинец. В определенные периоды операторы FPV и разведывательных дронов несли большие потери. Они перевозят много оборудования, становятся приоритетной целью, а их позиции противник пытается быстро обнаружить и поразить. Безопасных специальностей в современной войне почти нет.

Политика и страна во время затяжной войны

– Как вы оцениваете ситуацию на фронте сейчас?

– Ситуация постепенно меняется в нашу пользу, но о перехвате инициативы говорить рано. Противник еще продвигается на отдельных участках. Это подготовка к перелому, а не сам перелом.

– Киев длительное время находится под постоянными атаками. Выдержит ли столица такую кампанию?

- Мы уже выстояли в более критические периоды. Теперь противник растягивает атаки во времени. Это сильнее давит психологически, потому что тревоги и взрывы становятся постоянным фоном, но противовоздушной обороне проще работать, чем во время одного сверхмассированного удара.

Продолжается технологическая гонка: мы развиваем мобильные огневые группы, враг сменяет тактику, а мы ищем новое противодействие. Время для подготовки есть, но, по моей оценке, Киев готовится недостаточно. В других городах все зависит от местных властей. Несмотря на это, я верю, что столица выстоит.

– Что сегодня опаснее для страны: усталость, недоверие к власти, коррупция или отсутствие общего видения победы?

- Усталость общества опасна, но усталость армии еще опаснее. Недоверие к власти тоже создает риски, хотя Украина не столь централизована и имеет много центров влияния. Коррупция усугубляет другие проблемы, но сама по себе не является единственным их корнем.

Главной проблемой считаю отсутствие общего видения победы и долгосрочной стратегии. Мы умеем находить решения на уровне отдельных подразделений, городов или команд, но не всегда масштабируем их по всей стране. Нужно честно называть проблемы с людьми, мобилизацией, защитой от обстрелов и финансированием войск, а затем определять, кто и как отвечает за их решение.

– Какие решения власти во время великой войны вы считаете правильными?

– В первые дни вторжения правильными были передача части решений на места, доверие к населению, выдача оружия и интеграция добровольцев в Вооруженные силы, хотя ошибок в этом процессе тоже хватало. Важно было решение руководства государства остаться в Киеве. Сильной стороной считаю и международную политику: Украина получила значительные ресурсы для обороны. Отдельно отмечу поддержку украинской идентичности и жесткость в вопросе мира: прекращение огня не должно означать юридический отказ от своих территорий.

– А какие ошибки вы считаете стратегическими?

- Это неудачные кадровые решения, когда личная лояльность весит больше профессиональности, и ошибки в планировании отдельных наступательных операций. Проблемой является и слабость Верховной Рады, не имеющей должного авторитета в обществе и не отвечающей масштабу нынешних угроз.

Армию и мобилизацию нужно менять, но реформа нехороша только потому, что ее назвали реформой. Технологический переход происходит постепенно. Отказываться от старого подхода можно тогда, когда уже есть готовая альтернатива, а не раньше. Иначе изменения только усугубит существующие проблемы.

– Как вы оцениваете деятельность Федорова в военно-технологическом направлении?

– Для меня это противоречивая фигура. Позитив – свежая энергия и внимание к технологиям. Но делать ставку на одно поражение неправильно. Преимуществом Украины был широкий рынок производителей дронов и конкуренция между командами. Монополизация закупок сужает ее и создает риск технологического отставания.

По моим наблюдениям, реформа контрактов не дала заметного результата: среди сотен знакомых военных я знаю лишь единицы, воспользовавшиеся такой возможностью. Больший эффект мог бы дать финансовые стимулы и привлечение иностранных добровольцев.

Проект привлечения иностранцев, который продвигала команда Федорова, на мой взгляд, был слишком бюрократическим. Рекрутер зависел от документов со стороны подразделений и без связей в системе не мог планировать работу. Из-за этого уже существующие рекрутеры лишились возможности работать, а последствия проявляются со временем.

– Где для вас проходит граница между политической дискуссией и опасной дестабилизацией?

– Украине нужны свобода слова, свобода взглядов и активная общественная жизнь. В то же время, во время такой тяжелой войны надо видеть черту, за которой политическая борьба превращается в хаос, которым воспользуется враг. Это не аргумент против критики властей. Это требование понимать цену своих действий и не разрушать государственные механизмы без готовой замены.

Правое мировоззрение и будущая Украина

– Как вы определяете собственные политические взгляды?

– Скорее как мировоззренческие. Я придерживаюсь правых взглядов, но считаю, что старые правые идеи отмирают, а новая цельная идеология еще не сформирована. Для меня национализм ставит в центре ценность нации и ее способность сформулировать собственную цель. Государство в этой конструкции – инструмент, а не окончательная цель.

Украинская национальная идея долго сводилась к обретению государственности, потому что мы веками ее не имели. Но государство уже есть, поэтому нужен ответ на следующий вопрос: ради чего оно существует и куда должно вести общество. Война сделала часть националистических тезисов массовыми, но сама по себе не создала новой идеи. Ее еще придется сформулировать.

– Изменились ли ваши взгляды за годы великой войны?

– Основная линия не изменилась, но изменились оценки людей и событий. Я больше не делю американскую политику на "хороших республиканцев" и "плохих демократов": сознательные и оторванные от реальности люди есть в обоих лагерях. После 24 февраля я пересмотрел критическое отношение к Владимиру Зеленскому. Ухудшилось мое отношение к Валерию Залужному после контрнаступления и к Алексею Арестовичу после его политической эволюции. Это мои личные оценки, а не претензия на окончательную истину.

– Какой вы видите роль ветеранов после войны?

- Не каждый военный автоматически становится элитой, но среди людей, прошедших фронт, доля ответственных и способных служить государству будет выше. Они заплатили здоровьем, годами жизни и памятью о погибших собратьях. Государство должно помочь им интегрироваться, а общество не относиться к ним как к опасным или отчужденным людям.

Если этого не сделать, часть ветеранов может оказаться вне нормальной жизни, а последствиями станут зависимости, самоубийства и криминализация. Я уже знаю людей, которые после войны сгорели от алкоголя, наркотиков или ушли из жизни. Это не отвлеченная будущая проблема, она уже рядом.

Идея, которая держит после потерь

– Что помогает вам не сломаться после ранений и лет войны?

- Идея и принципы. В моей жизни были периоды без денег и жилья, когда приходилось буквально выживать, но я продолжал свою деятельность. В то же время, человек с мозгами должен сомневаться в собственной правоте. Я долго проверял свои убеждения, читал, задавал себе неудобные вопросы. Сомнение не ослабляет идею, если после него ты можешь объяснить, почему остается на своем пути.

– Как поддерживать мотивацию, когда скорой победы не видно?

- Радоваться малым результатам и сравнивать их с прошлым. Когда удар по небольшому объекту на территории России был огромной победой, теперь таких возможностей больше. Надо видеть не только расстояние до цели, но и пройденный путь.

- Чего вы боитесь больше всего?

- Военного поражения. Личная жизнь ценна, но жизнь нации важнее. Украинцы отдают жизнь за Украину, потому не стоит забывать пролитую кровь лучших людей и строить успешную страну.

Теги:
#Война #Майдан #Добровольцы #ВСУ #Революція Гідності