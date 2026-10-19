Борьба с коррупцией как инструмент влияния: экономист о двойных стандартах антикоррупционеров

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Экономист Борис Кушнирук поднял вопрос избирательности украинской антикоррупционной среды. По его мнению, борьба с коррупцией все больше напоминает инструмент политического влияния.

"Кличко — земельные скандалы и расследование. Федоров — реформа игорного рынка и создание PlayCity, к результатам которых остаются вопросы. Оборонка — огромные бюджеты и закрытые закупки, в том числе вопросы к роли Федорова и других влиятельных игроков", — отмечает Кушнирук на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, эксперт отмечает, что остаются масштабные коррупционные риски в ТЦК, таможне и нелегальном табачном рынке. Почему одни чиновники становятся объектами громких кампаний, а к другим нет соразмерного публичного давления?

"В Украине одновременно процветают и коррупция, и огромная индустрия борьбы с ней. Для части антикоррупционной среды политическое влияние стало важнее реальной борьбы со схемами", — резюмирует Кушнирук.