Боротьба з корупцією як інструмент впливу: економіст про подвійні стандарти антикорупціонерів

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Економіст Борис Кушнірук порушив питання вибірковості українського антикорупційного середовища. На його думку, боротьба з корупцією дедалі більше нагадує інструмент політичного впливу.

"Кличко — земельні скандали та розслідування. Федоров — реформа грального ринку та створення PlayCity, до результатів яких залишаються питання. Оборонка — величезні бюджети й закриті закупівлі, зокрема питання до ролі Федорова, та інших впливових гравців", — зазначає Кушнірук на своїй сторінці в Фейсбук

Крім того, експерт наголошує, що залишаються масштабні корупційні ризики в ТЦК, на митниці та нелегальному тютюновому ринку. Чому одні посадовці стають об'єктами гучних кампаній, а до інших немає співмірного публічного тиску?

"В Україні одночасно процвітають і корупція, і величезна індустрія боротьби з нею. Для частини антикорупційного середовища політичний вплив став важливішим за реальну боротьбу зі схемами", — резюмує Кушнірук.