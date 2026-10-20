Злочевский сильнее государственных институций? Стратегическое месторождение оказалось в руках экс-министра Януковича

Эксперт анализирует документы, касающиеся нефтедобычи

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История вокруг Станавского нефтегазового месторождения во Львовской области получила новое продолжение. Несмотря на общественный резонанс, вмешательство Службы безопасности Украины и риск миллиардных потерь государственного бюджета, Госгеонедра во второй раз оставили без рассмотрения заявку государственной "Укрнафты" о выставлении месторождения на открытый аукцион.

Об этом подробно пишет экономический эксперт Борис Кушнирук. По его словам, в этом деле вновь ключевую роль играет специальное разрешение ООО "Пари Нафтогаз", связанного с семьёй бывшего министра экологии времён Януковича Николая Злочевского. Новые документы позволяют значительно лучше понять механизм принятия этих решений, и самое интересное здесь — их последовательность. Далее с разрешения автора приводим текст Кушнирука без изменений.

Как Госгеонедра дважды заблокировали аукцион

21 сентября 2026 года, после аннулирования спецразрешения Бориславской нефтяной компании, государственная "Укрнафта" обратилась с заявкой о выставлении Станавского месторождения на аукцион в полных границах аннулированного разрешения.

28 сентября заявку вернули. Причина — якобы наложение участка по площади и глубине на специальное разрешение №5398 ООО "Пари Нафтогаз".

Основанием стало то, что в бланке спецразрешения "Пари Нафтогаз", переоформленном в 2022 году, отсутствуют ограничения по глубине пользования недрами.

Хотя протокол Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых №4167 определяет залежи Семигиновского месторождения на глубинах 3605–4540 метров, тогда как аннулированное разрешение на Станавское месторождение охватывало глубины 2800–3600 метров.

То есть речь идёт о разных интервалах пользования недрами.

По полученной информации, одновременно с "Укрнафтой" заявки на аукцион подали и лица, которых связывают со Злочевским. Причём они предложили выставить месторождение уже в уменьшенных границах, без площади, охваченной разрешением "Пари Нафтогаз". Эта информация требует документального подтверждения.

5 октября "Укрнафта" повторно подала заявку на аукцион в полных границах аннулированного спецразрешения.

6 октября "Геоинформ" направил материалы в Госгеонедра для дальнейшего согласования в Минэкономики, уже без замечания относительно пересечения участков по глубине.

По имеющейся информации, это произошло во время пребывания руководителей Госгеонедр и "Геоинформа" в командировке.

А уже 7 октября, как сообщают источники, руководитель Госгеонедр требовал отозвать согласование и подготовить отрицательный ответ "Укрнафте". Представитель "Геоинформа" якобы отказался.

И вот здесь начинается самое интересное.

14 октября Госгеонедра направляют в "Геоинформ" повторный запрос относительно той же заявки.

Какая именно необходимость возникла для такого дополнительного запроса и на каких процедурных основаниях он был направлен, непонятно.

Однако ответ "Геоинформа", поступивший 15 октября, содержит чрезвычайно важную деталь.

Предприятие вновь подтверждает, что в бланке спецразрешения "Пари Нафтогаз" отсутствует информация о глубинах пользования недрами.

Но при этом прямо указывает, что протоколом ГКЗ №4167 определено наличие залежей Семигиновского месторождения в интервале 3605–4540 метров.

Более того, "Геоинформ" отдельно приводит данные протокола ГКЗ №3354 относительно Станавского месторождения: продуктивные залежи установлены в интервале 3338–3849,4 метра, а аннулированное специальное разрешение определяло границы пользования недрами 2800–3600 метров.

Таким образом, государственное геологическое предприятие документально подтверждает наличие информации о глубинах обоих месторождений, хотя глубинные ограничения одного из них не отражены в бланке спецразрешения.

Эти данные не заменяют юридического определения границ разрешений, но их невозможно просто игнорировать при решении вопроса о наложении участков.

И что же делают Госгеонедра?

16 октября во второй раз оставляют заявку "Укрнафты" без рассмотрения, вновь ссылаясь на отсутствие глубинных ограничений в бланке спецразрешения "Пари Нафтогаз".

Соответствующее письмо подписал и. о. главы Госгеонедр Сергей Власенко.

Возникает закономерный вопрос: если "Геоинформ" уже привёл конкретные глубинные интервалы из протоколов ГКЗ, почему Госгеонедра не объяснили, какое правовое значение эти данные имеют для определения границ спецразрешения №5398?

И почему следствием этого противоречия вновь стала блокировка аукциона?

Но, по информации источников, в тот же день, 16 октября, Госгеонедра готовили согласование заявки другого лица, которого связывают со Злочевским, на выставление Станавского месторождения уже в уменьшенном виде, с исключением площади разрешения "Пари Нафтогаз". Документального подтверждения этого решения пока нет.

Если информация подтвердится, возникнет вопрос о возможном создании преимуществ для отдельных участников будущего аукциона.

Готовят ли для Злочевского расширение спецразрешения без аукциона?

Параллельно, по информации, которая также фигурирует в обращении парламентской следственной комиссии, "Пари Нафтогаз" мог инициировать пересмотр запасов Семигиновского месторождения в ГКЗ.

Предполагаемая цель — изменить верхнюю глубинную границу пользования недрами, распространив её на горизонты Станавского месторождения.

По сообщениям источников, речь может идти о расширении примерно на 50%, однако эта цифра и сам факт соответствующей процедуры ещё требуют подтверждения.

Если такая схема будет реализована, компания, связанная с семьёй Злочевского, потенциально может получить доступ к части запасов Станавского месторождения без отдельного конкурентного аукциона.

То есть, с одной стороны, государственной "Укрнафте" дважды блокируют возможность инициировать аукцион в полных границах месторождения.

С другой — появляется информация о согласовании заявок на уменьшенный участок и возможном изменении параметров действующего спецразрешения "Пари Нафтогаз".

Является ли это простым совпадением?

Или всё-таки речь идёт о согласованных действиях должностных лиц Госгеонедр, "Геоинформа" и ГКЗ в интересах структур, связанных с Николаем Злочевским?

Именно это, на мой взгляд, должны выяснить правоохранительные органы.

СБУ требует проверки. Парламент задаёт вопросы. А где правительство?

Показательно, что всё это происходит уже после того, как история получила публичную огласку.

8 октября СБУ официально обратилась к министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко с просьбой создать комиссию и провести служебную проверку, чтобы не допустить нанесения ущерба государству.

По полученной информации, министерство отказалось создавать комиссию. Основания этого решения необходимо проверить по официальному ответу.

Если отказ подтвердится, возникает вопрос: почему профильное министерство не обеспечило проверку обстоятельств, вызвавших обеспокоенность СБУ?

Не менее странным является отсутствие известной мне публичной реакции премьер-министра Сергея Корецкого.

В то же время вопросом уже заинтересовалась Временная следственная комиссия Верховной Рады во главе с Ярославом Железняком.

Парламентарии требуют объяснить, кто согласовывал переоформление спецразрешения "Пари Нафтогаз" в 2022 году, почему Госгеонедра не учли протокол ГКЗ и давалось ли поручение относительно подготовки повторного отказа "Укрнафте".

Ответы и документы запрошены до 23 октября.

Также имеются сообщения о заинтересованности ситуацией со стороны НАБУ и САП, которые пока требуют официального подтверждения.

По предварительным оценкам, приведённым в обращении парламентской комиссии, исключение спорной площади может уменьшить аукционный участок более чем на 30%, а стартовую цену — на 35–40%.

Речь идёт о потенциальных потерях бюджета свыше миллиарда гривен.

И это в условиях войны, когда государство вынуждено искать дополнительные ресурсы для финансирования обороны.

А не началась ли история Злочевского ещё с санкций?

И напоследок вопрос, который, на мой взгляд, заслуживает отдельной проверки.

Не могла ли вся эта история быть частью гораздо более широкого сценария?

В 2022 году из бланка спецразрешения компании, связанной с семьёй Злочевского, исчезают глубинные ограничения.

В 2026 году против Бориславской нефтяной компании вводятся санкции, после чего её разрешение на Станавское месторождение аннулируют.

Далее государственная "Укрнафта" дважды пытается инициировать открытый аукцион, и дважды её заявки оставляют без рассмотрения.

Параллельно появляется информация о возможном расширении спецразрешения "Пари Нафтогаз" и заявках других лиц на уменьшенную площадь месторождения.

Не стоит ли проверить, могли ли Николай Злочевский или связанные с ним лица влиять на процесс принятия решений, включая возможное лоббирование санкций против Бориславской нефтяной компании?

Подчеркну: на данный момент доказательств такого лоббирования нет. Но потенциальная заинтересованность частных структур и последовательность событий, на мой взгляд, заслуживают независимой проверки.

Ведь санкции должны быть инструментом защиты национальной безопасности, а не способом перераспределения стратегических природных ресурсов.

Как экономист, я не могу понять, почему в условиях войны государство не обеспечивает проведение прозрачного аукциона, который мог бы принести бюджету значительные средства.

Почему государственная "Укрнафта" получает два отказа, тогда как ситуация потенциально развивается в пользу структур, связанных с Николаем Злочевским?

И кто понесёт ответственность, если из-за этих решений Украина потеряет возможность получить значительные бюджетные поступления?

Потому что история Станавского месторождения — это уже не просто вопрос о нефти, газе или миллиарде гривен. Это вопрос о том, кто определяет судьбу стратегических ресурсов Украины: государство и закон или влиятельные частные интересы.

Борис Кушнирук