Управляем всем миром: как Россия и Иран неожиданно сделали Украину "сверхдержавой"

В сети происходящее сравнивают с "балом сумасшедших"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россия сделала очередное абсурдное заявление о якобы связях Киева с мексиканскими наркокартелями, а в Иране обвинили Украину в поддержке беспорядков на севере страны. В сети уже стали иронизировать, как много всего успевает Украина и насколько глобально ее влияние.

Политический журналист и публицист Леонид Швец на своей странице в Facebook публикует скриншот новости с российского новостного сайта, который заявляет, что якобы Киев атакует важный для поставок продовольствия Каспийский регион. Это сказано со слов иранского первого вице-президента Мохаммада Реза Арефа.

"Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания, — отметил он. — Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе — на севере нашей страны. Мы не должны позволить этой стране достичь своих целей и создать проблемы и помехи в отношениях наших двух стран", — высказался он.

Тем временем Швец комментирует абсурдную новость следующим образом: "Геополитическая мощь Украины потрясает".

Леонид Швец отреагировал на заявления Ирана / скриншот

В комментариях под постом иронизирут, что Украина уже управляет всем миром, судя по таким "новостям".

Также пользователи пишут:

"А к беспорядкам на юге Ирана?"

"Мы океан выкопали, а тут какая-то Персия"

"Какая опасная у нас страна"

Комментарии в соцсети

Однако это не единственное из абсурдного, что за последнее время появилось в новостном поле. Например, в Службе внешней разведки России заявили, что в США якобы расследуют связи Украины с мексиканскими наркокартелями.

"А, и наркокартели — это тоже мы. Просто распирает от гордости. Жаль, Кобзарь не дожил, не увидел", — пишет Швец.

Реакция Леонида Швеца на заявления о наркокартеле

В Российском пропагандистстком новостном агентстве заявили, что якобы сотрудничество президента Владимира Зеленского с наркоторговцами может стать "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры.

В комментариях под постом отметили, что ситуация "будто на балу сумасшедших".

Другие же отмечают, что судя по таким "новостям", у Украины есть большое влияние.

Как реагируют в сети на заявления России о наркокартеле

Комментарий в соцсети

Ситуация иронично называют "Всемирной паутиной"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова обвиняет Зеленского в отсутствии мира. Когда это было раньше и чем заканчивалось.