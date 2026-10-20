Управляем всем миром: как Россия и Иран неожиданно сделали Украину "сверхдержавой"
- Автор
-
- Дата публикации
-
В сети происходящее сравнивают с "балом сумасшедших"
Россия сделала очередное абсурдное заявление о якобы связях Киева с мексиканскими наркокартелями, а в Иране обвинили Украину в поддержке беспорядков на севере страны. В сети уже стали иронизировать, как много всего успевает Украина и насколько глобально ее влияние.
Политический журналист и публицист Леонид Швец на своей странице в Facebook публикует скриншот новости с российского новостного сайта, который заявляет, что якобы Киев атакует важный для поставок продовольствия Каспийский регион. Это сказано со слов иранского первого вице-президента Мохаммада Реза Арефа.
"Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания, — отметил он. — Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе — на севере нашей страны. Мы не должны позволить этой стране достичь своих целей и создать проблемы и помехи в отношениях наших двух стран", — высказался он.
Тем временем Швец комментирует абсурдную новость следующим образом: "Геополитическая мощь Украины потрясает".
В комментариях под постом иронизирут, что Украина уже управляет всем миром, судя по таким "новостям".
Также пользователи пишут:
- "А к беспорядкам на юге Ирана?"
- "Мы океан выкопали, а тут какая-то Персия"
- "Какая опасная у нас страна"
Однако это не единственное из абсурдного, что за последнее время появилось в новостном поле. Например, в Службе внешней разведки России заявили, что в США якобы расследуют связи Украины с мексиканскими наркокартелями.
"А, и наркокартели — это тоже мы. Просто распирает от гордости. Жаль, Кобзарь не дожил, не увидел", — пишет Швец.
В Российском пропагандистстком новостном агентстве заявили, что якобы сотрудничество президента Владимира Зеленского с наркоторговцами может стать "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры.
В комментариях под постом отметили, что ситуация "будто на балу сумасшедших".
Другие же отмечают, что судя по таким "новостям", у Украины есть большое влияние.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова обвиняет Зеленского в отсутствии мира. Когда это было раньше и чем заканчивалось.