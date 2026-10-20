Трехуровневые апартаменты, где не отключают свет во время графиков: как выглядит скандальная квартира Кличко (фото)
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Жилое здание не обесточивается во время плановых отключений
Дом, в котором у мэра Киева Виталия Кличко есть квартира, заживлен от объекта критической инфраструктуры. Из-за этого здесь не действуют графики отключения света.
Об этом сообщает slidstvo.info. В ДТЭК объяснили это тем, что данное здание, вместе с другими десятью жилыми домами, является сопутствующей нагрузкой неназванного объекта.
Заявление ДТЭК
"Дом по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 30/10 вместе с другими десятью жилыми домами подключен по схеме электропитания к объекту критической инфраструктуры. Список объектов критической инфраструктуры ДТЭК Киевские электросети получает от КГГА. В пределах схемы подключения жилые дома являются сопутствующими нагрузками указанного объекта, поэтому соответственно не могут быть отключены отдельно от него при применении графиков отключений", — отметили в компании.
Что такое критическая инфраструктура
Согласно закону Украины, к данным объектам относятся предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность страны. Это дает особый режим защиты, приоритетное восстановление при чрезвычайной ситуации.
Основные сферы:
- Госуправление, оборона, правопорядок и спасательные службы;
- Энергетика, тепло-, водоснабжение и водоотведение;
- Связь, IT, банковский и финансовый сектор;
- Транспорт, продовольственная безопасность и химпром;
- Здравоохранение, фармацевтика, наука и космос.
Как выглядит квартира Кличко
Дом на ул. Богдана Хмельницкого это бывшее семейное гнездышко мэра. Квартира Кличко расположена в старинном шестиэтажном доме 1901 года постройки, выполненном в классическом стиле. Трехуровневые апартаменты общей площадью 225 кв. м включают шесть жилых комнат, а также четыре ванные комнаты и туалета. Основную часть пространства занимают две просторные гостиные, в одной из которых обустроена библиотека с прозрачным полом из закаленного стекла. На верхнем уровне находится кабинет хозяина, а на нижнем — три спальни.
Ранее "Телеграф" сообщал, что враг усиливает внимание к водоснабжению Киева. На фоне угроз для энергетики и отопления водная инфраструктура столицы может стать еще одним критически важным направлением, от которого зависит повседневная жизнь горожан.