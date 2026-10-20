Трехуровневые апартаменты, где не отключают свет во время графиков: как выглядит скандальная квартира Кличко (фото)

Жилое здание не обесточивается во время плановых отключений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Дом, в котором у мэра Киева Виталия Кличко есть квартира, заживлен от объекта критической инфраструктуры. Из-за этого здесь не действуют графики отключения света.

Об этом сообщает slidstvo.info. В ДТЭК объяснили это тем, что данное здание, вместе с другими десятью жилыми домами, является сопутствующей нагрузкой неназванного объекта.

Заявление ДТЭК

"Дом по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 30/10 вместе с другими десятью жилыми домами подключен по схеме электропитания к объекту критической инфраструктуры. Список объектов критической инфраструктуры ДТЭК Киевские электросети получает от КГГА. В пределах схемы подключения жилые дома являются сопутствующими нагрузками указанного объекта, поэтому соответственно не могут быть отключены отдельно от него при применении графиков отключений", — отметили в компании.

Дом в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 30/10

Что такое критическая инфраструктура

Согласно закону Украины, к данным объектам относятся предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность страны. Это дает особый режим защиты, приоритетное восстановление при чрезвычайной ситуации.

Основные сферы:

Госуправление, оборона, правопорядок и спасательные службы;

Энергетика, тепло-, водоснабжение и водоотведение;

Связь, IT, банковский и финансовый сектор;

Транспорт, продовольственная безопасность и химпром;

Здравоохранение, фармацевтика, наука и космос.

Критическая инфраструктура

Как выглядит квартира Кличко

Дом на ул. Богдана Хмельницкого это бывшее семейное гнездышко мэра. Квартира Кличко расположена в старинном шестиэтажном доме 1901 года постройки, выполненном в классическом стиле. Трехуровневые апартаменты общей площадью 225 кв. м включают шесть жилых комнат, а также четыре ванные комнаты и туалета. Основную часть пространства занимают две просторные гостиные, в одной из которых обустроена библиотека с прозрачным полом из закаленного стекла. На верхнем уровне находится кабинет хозяина, а на нижнем — три спальни.

Виталий Кличко в своей квартире/Фото: lux.fm

Виталий Кличко в своей квартире/Фото: lux.fm

Виталий Кличко в своей квартире/Фото: lux.fm

Виталий Кличко в своей квартире/Фото: lux.fm

Виталий Кличко в своей квартире/Фото: lux.fm

Кличко показал свою квартиру

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг усиливает внимание к водоснабжению Киева. На фоне угроз для энергетики и отопления водная инфраструктура столицы может стать еще одним критически важным направлением, от которого зависит повседневная жизнь горожан.