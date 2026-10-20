Россияне гибнут десятками тысяч, а с разведданными все не так. Рубио удивил заявлениями

В США отрицают намеренное ограничение доступа к информации

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Госсекретарь США Марко Рубио отвергает обвинения в ограничении передачи разведданных Украине, а проблемы называет "техническими". Уроме того он объяснил, почему война в Украине должна закончиться и обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским три важных вопроса.

Во время своего визита в Индию Рубио высказался журналистам о войне в Украине и об обмене разведданными с Киевом. Он также прокомментировал информацию о гибели людей из-за отсутствия доступа к американской разведывательной информации. По словам Рубио, обвинения он считает неправдивыми.

"Я видел, как кто-то, связанный с украинским правительством, заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", — заявил он.

Марко Рубио

В то же время Рубио допустил, что якобы у Украины могли возникнуть внутренние трудности с обработкой полученных сведений.

"Что касается того, что были проблемы с идентификацией, что, возможно, существовали внутренние трудности с тем, чтобы они могли получить предоставленную информацию, систематизировать её и реагировать на неё – это возможно. Мы это изучаем. Но, насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", — отметил госсекретарь.

Отдельно Рубио высказался о реакции американского президента Дональда Трампа на обвинения в том, что тот намеренно действует во вред Украине. Согласно заявлениям госсекретаря США, эти утверждения якобы являются несправедливыми и не соответствующими действительности.

Таким образом, Вашингтон отвергает обвинения в намеренном ограничении помощи Украине и подчеркивает, что администрация Трампа стремится завершить войну.

"Министерство обороны, все что мы делали для Украины, остается неизменным", — подытожил он.

Причины, почему война в Украине должна закончиться

Марко Рубио заявил, что среди ключевых причин, по которым война жолжна быть завершена — масштабные разрушения украинской энергетической системы и большие потери российской армии на фронте.

Кроме того, причиной для прекращения боевых действий Рубио назвал потери российской армии.

"Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, – это то, что гибнет слишком много людей. Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что энергосистема Украины подвергается разрушениям. Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что ежемесячно 20 000–25 000 россиян гибнут, пытаясь продвинуться вглубь Украины. Все это – плохие вещи. Массовые гибели, разрушения, гибель мирных жителей в Киеве", — заявил он.

Что сказал Зеленский

В своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский сказал, что провел разговор с Марком Рубио.

И это было предметно – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и ясную позицию", — отметил он.

Одной из главных тем стали перехватчики против баллистики. Данные средства необходимы Украине для защиты городов и критически важной инфраструктуры от российских ударов.

Второй вопрос — раннее предупреждение о российских атаках баллистики, что является жизненно важным.

И третий — ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить.

"Разумеется, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей. Договорились, что вскоре сконтактируем снова для апдейта. Спасибо, Марко, за конструктив! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы", — сказал президент.

Что обмен разведданными значит для Украины?

Как сообщал "Телеграф", по мнению военного эксперта, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, остановка обмена разведданными между США и Украиной оказывала непосредственное влияние на возможности Сил обороны сразу в нескольких аспектах.

Первым из них, безусловно, является способность обороняться от воздушных атак россиян. В частности от ракетно-дроновых ударов врага.

"Ракеты, дроны, места запусков, маневры российской стратегической авиации. Когда мы видим в мониторинговых пабликах сообщения о перемещениях на российских авиабазах "Украинка", "Оленя", "Энгельс", это большая помощь от разведчиков из Америки. Сюда входит спутниковая разведка, радиоэлектронная разведка, где-то агентурная разведка", — объяснил Ступак.

Иван Ступак

Также эксперт отметил важность данных американской разведки для украинских атак по территории РФ. Ведь эта информация оказывает существенное влияние на эффективность ракетно-дроновых ударов.

"Если не будет помощи от западных друзей, то эффективность наших дронов может упасть, если не до нуля, то почти до него. Почему? Эта информация нам помогает планировать дальнобойные удары в обход российской ПВО. Заранее мы получаем информацию, например, что возле Воронежа есть скопление ПВО с радиусом действия 20 километров, поэтому облетайте юго-восточнее 25 километров, здесь держитесь горизонта 20 метров, здесь поднимаетесь на 300 метров и так далее. И, таким образом, мы можем наносить свои удары", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илону Маску прилетело предупреждение из Европы из-за Starlink для ВСУ.