Штраф, повестка или доставка в ТЦК: какие права есть у водителя, если его остановили на дороге

Отказ от повестки ее не отменяет, а выходить из авто закон не обязывает

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Остановить автомобиль может только полицейский, но проверка военно-учетных документов не является основанием для этого. Работники ТЦК такого права не имеют. "Телеграф" выяснил, какие документы показывать, вручат ли повестку в салоне и куда жаловаться на незаконные действия.

В списке причин для остановки авто нет военного билета

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких рассказала, что остановить авто на дороге полицейский может только согласно основаниям, которые называет закон.

"Это нарушение правил дорожного движения (ПДД), признаки неисправности, информация о причастности водителя или пассажиров к ДТП или правонарушению, розыск авто, ограничение движения и т.д. (статья 35 Закона "О Национальной полиции"). Отдельного основания "проверить военно-учетный документ" среди них нет", — отмечает эксперт.

Причину остановки полицейский должен назвать сразу. О работниках ТЦК эксперт говорит отдельно.

"Самостоятельно останавливать автомобили они не имеют права, закон такого полномочия им не дает. Во время оповещения они могут вручать повестки и проверять военно-учетные документы, но не останавливать транспорт", — отмечает адвокат.

Штраф или лишение прав на 3-6 месяцев: почему остановиться нужно даже по безосновательному требованию

То, что ТЦК не имеет права останавливать автомобиль, не отменяет обязанности выполнять требование полиции. Эксперт объясняет, что блокпост во время военного положения создают по решению военного командования. На нем документы и транспорт могут проверять:

уполномоченные полицейские ;

; военнослужащие ;

; пограничники ;

; другие лица, которых определил приказ коменданта.

"Вне блокпоста остановка законна лишь тогда, когда ее осуществляет полицейский и для нее есть предусмотренное законом основание", — говорит Грецких.

Есть и оговорки. "Требование полицейского остановиться нужно выполнить даже тогда, когда оно кажется абсолютно безосновательным. За невыполнение предусмотрен штраф или лишение права управления на срок от трех до шести месяцев. Законность остановки выясняют и оспаривают уже после нее", — предупреждает адвокат.

Паспорт, "Резерв+", страховка: что иметь в салоне

Для остановки нужна причина, для проверки военного учета — нет. "Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, бумажный или электронный в "Резерв+", вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию полицейского или представителя ТЦК", — объясняет Елизавета Грецких.

Она добавляет, что с 2024 года полицейский во время военного положения может потребовать документы независимо от обычных оснований для проверки. "То есть для проверки военно-учетного документа отдельная причина не нужна, а для остановки авто нужна", — подчеркивает эксперт.

Обязанность одинакова для водителя и пассажира-мужчины указанного возраста. Разница только в наборе бумаг:

Пассажир: документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ (бумажный или "Резерв+").

документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ (бумажный или "Резерв+"). Водитель: то же самое, а также водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и полис страхования.

Повестка в салоне и требование выйти из авто: что из этого законно

При остановке водитель может услышать еще два требования: принять повестку и выйти из машины. Относительно повестки эксперт отмечает, что вручить ее может только представитель ТЦК. Полицейский сам повесток не вручает, он в составе группы оповещения обеспечивает порядок.

"Повестки разрешено вручать не только по месту жительства, но и в общественных местах и на блокпостах. Поэтому вручение во время остановки авто само по себе не является нарушением, если повестка оформлена должным образом", — отмечает адвокат.

Отказ от повестки ее не отменяет. "Факт отказа фиксируют, и это может стать основанием для штрафа. Для водителя и пассажира правила одинаковы", — говорит Елизавета Грецких.

С требованием выйти из авто ситуация другая. Закон не обязывает выходить из автомобиля при проверке документов. Во время поверхностной проверки полицейский может потребовать открыть дверь салона и багажник, но не выйти из машины.

"Поверхностная проверка является превентивным мероприятием, то есть визуальным осмотром. Она не является полноценным обыском или осмотром авто по статье 264 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях), который требует протокола и свидетелей или понятых", — объясняет эксперт.

Задержание до трех часов: кто может доставить в ТЦК

Отдельный вопрос – доставка в ТЦК. "Ограничить передвижение и доставить человека в ТЦК может только полиция, а не работники ТЦК. Основанием обычно является отсутствие военно-учетного документа или пребывание человека в розыске ТЦК", — отмечает Елизавета Грецких.

Есть и ограничения для самого задержания. "Административное задержание оформляется протоколом и не может длиться более трех часов. Суды по отдельным делам признают доставку в ТЦК только для составления протокола незаконной", — отмечает адвокат.

Другая ситуация – когда полиции рядом нет. "Если работники ТЦК без полиции перекрывают дорогу, не отпускают или применяют силу, стоит звонить на 102 и фиксировать все на видео", — советует эксперт.

Снимать можно, публиковать не стоит: что делать на месте

Если водитель считает остановку незаконной, эксперт советует действовать спокойно. "Не убегать и не оказывать физическое сопротивление. Спокойно спросить ФИО (фамилию, имя и отчество), должность и номер жетона или служебного удостоверения, а также основание для остановки. Предъявить документы, которые вы обязаны иметь", — перечисляет Елизавета Грецких.

Если составляют протокол, возражения следует вписать в письменном виде и указать, что вы просили назвать основание для остановки.

Снимать действия должностных лиц можно. "Они выполняют публичные функции в публичном месте, а запись станет доказательством. Но не стоит выкладывать в сеть съемку блокпостов, военных и техники, потому что это ограничено требованиями военного положения", — объясняет адвокат.

Какие доказательства пригодятся:

собственное видео ;

; записи видеорегистратора ;

; время и место остановки ;

; номера служебных авто ;

; контакты свидетелей ;

; копия протокола или повестки.

Есть еще один совет. "Советую фиксировать общение на видео, спокойно выражать замечания, но избегать резкого физического противодействия. За злостное неповиновение законному требованию полицейского (статья 185 КУоАП) предусмотрена ответственность вплоть до административного ареста. Спорные действия лучше обжаловать юридически впоследствии, у руководства полиции или через суд, а не вступать в острый конфликт на дороге", — подчеркивает она.

10 дней на штраф и шесть месяцев на суд: куда жаловаться

Эксперт называет два ключевых срока:

10 дней со дня вынесения — на обжалование постановления о штрафе ;

со дня вынесения — на обжалование ; шесть месяцев со дня, когда человек узнал о нарушениях, — на обращение в административный суд по поводу незаконных действий полиции или ТЦК.

Параллельно можно подать жалобу руководству подразделения. "Если есть признаки преступления, такие как насилие, превышение полномочий или незаконное удержание, нужно обращаться с заявлением в Государственное бюро расследований", — говорит Елизавета Грецких.

Последняя тема – компенсация. "Ущерб, в том числе моральный, нанесенный незаконными действиями должностных лиц, возмещает государство независимо от вины должностного лица. Но сначала незаконность действий нужно доказать", — отмечает адвокат.

Семь шагов для водителя и пассажира

Эксперт составила пошаговый порядок действий для водителя и пассажира:

Иметь при себе документы. Паспорт и военно-учетный документ (или "Резерв+"), водителю — еще и документы на авто. Остановиться по требованию полицейского. Спросить основание для остановки и данные должностного лица, включить видеозапись. Предъявить документы, которые вы должны иметь. Проверить повестку. Если ее вручают, сверить реквизиты и получить, а при несогласии в письменном виде указать свою позицию. Требовать протокол в случае задержания, сообщить близким и адвокату. Если действуют работники ТЦК без полиции, звонить по телефону на 102. Соблюдать сроки. В течение 10 дней обжаловать постановление о штрафе, если оно вынесено, а в течение шести месяцев — незаконные действия в административном суде.

Статьи закона, на которые можно ссылаться

По словам эксперта, эти вопросы регулируют следующие нормы: