Зеленский и европейцы в Норвегии встретятся с Уиткоффом. Главное о новых переговорах

Кроме Зеленского, Украину будут представлять Буданов, Умеров, Палиса и Кислица

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, встретится с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Осло (Норвегия). Второй спецпредставитель Дональда Трампа, Джаред Кушнер, не будет присутствовать лично (так как заболел гриппом) и присоединится к встрече в Осло дистанционно.

Кто еще будет участвовать во встрече

О встрече пишет Axios со ссылкой на источники. Журналист издания Барак Равид в соцсети Х написал, что встреча Виткоффа и Зеленского в Осло вероятнее всего состоится во вторник. По его данным, в переговорах также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители группы E4, Европейского Союза и НАТО.

По данным "РБК-Украина", вместе с Зеленским на переговорах в Норвегии будут глава ОП Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. Переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и европейскими представителями пройдут ориентировочно во второй половине дня 20 октября.

Цель переговоров

Американский чиновник в разговоре с Axios рассказал, что Трамп поручил активизировать подготовку всеобъемлющего мирного предложения с Украиной и Европой. Главная цель встречи в Осло – согласование комплексного предложения, которое может стать основой для возобновления переговоров с Россией. Следующим шагом будет проверка, может ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с РФ.

"В воскресенье Стив и Джаред также общались с президентом Зеленским, чтобы оценить достигнутый прогресс и обсудить дальнейшие шаги", — отметил представитель США.

По словам чиновника, обсуждения сосредоточены на двух направлениях:

Будущее Украины: создание суверенного, безопасного будущего, включающего в себя надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию, а также комплексную послевоенную экономическую базу, которая учитывает финансовые потребности Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций.

создание суверенного, безопасного будущего, включающего в себя надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию, а также комплексную послевоенную экономическую базу, которая учитывает финансовые потребности Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций. Длительный мир: разработка комплексного предложения для России, охватывающего вопросы прекращения войны, устанавливающие новую и устойчивую архитектуру безопасности в отношениях между РФ и Европой, а также предусмартивающего возможности для послевоенного экономического сотрудничества.

После Норвегии Уиткофф планирует поездку в Россию. Он представит главе РФ Владимиру Путину идеи, разработанные с Украиной и европейскими партнерами.

Стив Виткофф. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Трамп продолжает критиковать Зеленского

Накануне глава Белого дома заявил, что "возможно, Украине пора выдвинуть на мирные переговоры другого человека, а не Зеленского". Кроме того, он похвалил Россию. По оценке Трампа, "Россия, в целом, вела себя адекватно в отношении Украины".

Ранее Телеграф писал, кто мог бы стать переговорщиком от Украины, если Трамп категорически откажется иметь дело с Владимиром Зеленским. Есть три главные кандидатуры и двое из этих людей будут в Норвегии вместе с президентом Украины.