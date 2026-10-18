Абсолютные лидеры по сохранению тепла: как современные новостройки выдерживают длительные блэкауты

Утепление, энергоэффективные окна и изолированные трубы помогают домам дольше сохранять тепло

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Современные дома, построенные за последние 10–15 лет, – абсолютные лидеры по энергосбережению. Они дольше сохраняют тепло во время длительных отключений электроэнергии.

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт по вопросам ЖКХ, основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Подробнее об этом – в материале: "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми".

"Обычный кирпичный дом, построенный и утепленный, может сохранять температуру, например, 3, 4, 5 дней", – говорит Олег Попенко.

Если дом утеплен по периметру минеральной ватой и в нем установлены двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, то при температуре −5 градусов на улице внутри будет сохраняться +15–17. Дополнительное тепло выделяют газовая плита, люди и бытовые приборы.

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По сравнению со старыми панельными домами в новостройках инженерные сети защищены лучше. Скрытые и изолированные трубы и стояки позволяют зданию продержаться 5–7 дней без риска замерзания системы.

Как сообщал "Телеграф", в домах сталинской эпохи сохраняется тепло без отопления в течение 5–7 дней при температуре от −5 до −10 градусов.