Генератор не спасет? Может ли метро Киева надолго остановиться из-за блэкаута

Метро станет, Киев погрязнет в пробках?

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Киевский метрополитен может надолго остановиться в случае повреждения определенных энергетических узлов. Без электроснабжения движение поездов может прекратиться до восстановления оборудования.

Об этом в подкасте "Це База" рассказал эксперт по энергетике Александр Визир. "Телеграф" разбирался, что необходимо для работы метро во время длительных отключений электроэнергии и к каким последствиям приведет остановка подземки.

Почему генераторов недостаточно

Для автономной работы метро недостаточно одних мощных генераторов. Тяговые подстанции необходимо оборудовать локальными электростанциями и системами накопления энергии.

Об этом заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "Энергореформе" на форуме "Энергия бизнеса-2026".

"Чтобы метро не останавливалось, тяговые подстанции, которые его питают, нужно оборудовать соответствующими дизельными или газовыми электростанциями, которые покрывали бы потребление метро, а также системами накопления энергии, которые позволили бы компенсировать пусковые токи поездов", – объяснил Кудрицкий.

Даже генератор достаточной мощности не гарантирует запуск системы после обесточивания. Для этого необходимо компенсировать пусковые токи поездов с помощью дополнительных устройств, в частности систем накопления энергии.

Кудрицкий подчеркнул, что соответствующий проект необходимо разработать и профинансировать заранее.

Что будет, если метро остановится

Без метро значительно больше пассажиров пересядут на наземный транспорт, а дороги Киева получат дополнительную нагрузку. В часы пик это может привести к более длительным пробкам, переполненным автобусам и троллейбусам, очередям на остановках и увеличению времени в пути.

Многим киевлянам придется менять привычные маршруты. Поездки на работу и домой могут стать дольше, а пересадки – сложнее. Это также может повлиять на работу предприятий, магазинов и заведений сферы услуг, поскольку работникам и посетителям будет труднее вовремя добираться до места назначения.

Отдельный риск – возможные повреждения мостов и других важных транспортных коммуникаций в результате российских ударов. Если метро не будет работать, а часть наземных маршрутов окажется ограничена, альтернатив для передвижения по городу станет меньше.

Отдельный вопрос – безопасность. Подземные станции метро используют как укрытия во время воздушных тревог, поэтому даже в случае прекращения движения поездов они могут сохранить эту важную функцию. Именно такой сценарий городские власти предусматривали во время полного обесточивания Киева в 2022 году.

Больше всего трудностей могут испытать жители отдаленных районов, люди без автомобилей и маломобильные граждане. Для них поездки на работу, в больницы и другие важные учреждения могут стать значительно сложнее.

Что будет, если метро остановится. Инфографика: ИИ "Телеграф"

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