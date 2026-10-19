Генератор не спасет? Может ли метро Киева надолго остановиться из-за блэкаута
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Метро станет, Киев погрязнет в пробках?
Киевский метрополитен может надолго остановиться в случае повреждения определенных энергетических узлов. Без электроснабжения движение поездов может прекратиться до восстановления оборудования.
Об этом в подкасте "Це База" рассказал эксперт по энергетике Александр Визир. "Телеграф" разбирался, что необходимо для работы метро во время длительных отключений электроэнергии и к каким последствиям приведет остановка подземки.
Почему генераторов недостаточно
Для автономной работы метро недостаточно одних мощных генераторов. Тяговые подстанции необходимо оборудовать локальными электростанциями и системами накопления энергии.
Об этом заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "Энергореформе" на форуме "Энергия бизнеса-2026".
"Чтобы метро не останавливалось, тяговые подстанции, которые его питают, нужно оборудовать соответствующими дизельными или газовыми электростанциями, которые покрывали бы потребление метро, а также системами накопления энергии, которые позволили бы компенсировать пусковые токи поездов", – объяснил Кудрицкий.
Даже генератор достаточной мощности не гарантирует запуск системы после обесточивания. Для этого необходимо компенсировать пусковые токи поездов с помощью дополнительных устройств, в частности систем накопления энергии.
Кудрицкий подчеркнул, что соответствующий проект необходимо разработать и профинансировать заранее.
Что будет, если метро остановится
Без метро значительно больше пассажиров пересядут на наземный транспорт, а дороги Киева получат дополнительную нагрузку. В часы пик это может привести к более длительным пробкам, переполненным автобусам и троллейбусам, очередям на остановках и увеличению времени в пути.
Многим киевлянам придется менять привычные маршруты. Поездки на работу и домой могут стать дольше, а пересадки – сложнее. Это также может повлиять на работу предприятий, магазинов и заведений сферы услуг, поскольку работникам и посетителям будет труднее вовремя добираться до места назначения.
Отдельный риск – возможные повреждения мостов и других важных транспортных коммуникаций в результате российских ударов. Если метро не будет работать, а часть наземных маршрутов окажется ограничена, альтернатив для передвижения по городу станет меньше.
Отдельный вопрос – безопасность. Подземные станции метро используют как укрытия во время воздушных тревог, поэтому даже в случае прекращения движения поездов они могут сохранить эту важную функцию. Именно такой сценарий городские власти предусматривали во время полного обесточивания Киева в 2022 году.
Больше всего трудностей могут испытать жители отдаленных районов, люди без автомобилей и маломобильные граждане. Для них поездки на работу, в больницы и другие важные учреждения могут стать значительно сложнее.
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