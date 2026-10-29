Разница в 36 тысяч гривен: откуда такие наценки на новые iPhone в Украине

В этом материале детально рассказываем, почему одинаковые смартфоны продают за разные деньги

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Продажи новых iPhone в Украине стартуют уже 30 октября. Разница в цене на одну и ту же модель может достигать 36 тысяч гривен: официальные продавцы предлагают iPhone Duo с памятью на 256 ГБ за 133 999 грн, а на неофициальном рынке за новинку могут просить около 170 тысяч гривен.

Такой разрыв объясняется дефицитом устройств и высоким спросом в первые дни продаж. "Телеграф" выяснил, что сами смартфоны хоть и приносят прибыль магазинам, но основной заработок формируют другие товары и дополнительные услуги.

Почему цены так отличаются и на чем зарабатывают продавцы техники Apple – разбираемся в материале.

Почему у официальных продавцов одинаковые цены

Рекомендованная цена iPhone Duo с памятью 256 ГБ – 133 999 грн. В официальных точках продаж одна и та же модель стоит одинаково: цена соответствует уровню, установленному для украинского рынка.

Официальные продавцы предлагают iPhone Duo за 133 999 гривен

К авторизованным продавцам техники Apple в Украине относятся, в частности, Citrus, ALLO и Foxtrot. Есть и магазины, которые специализируются только на продукции Apple и обслуживают устройства, в том числе по гарантии.

"Эта цена – 133 999 на 256 ГБ. Соответственно, на 512 ГБ и 1 ТБ тоже цены одинаковые", – говорят в одной из точек продаж.

Цены на iPhone Duo различаются в зависимости от конфигурации и объема памяти

Сравнивая цены, нужно учитывать объем памяти, а не только название модели. Если сопоставить одинаковые конфигурации, станет видна реальная разница между официальными предложениями и ценами на неофициальном рынке.

Откуда берется наценка в 36 тысяч гривен

Высокие цены у неофициальных продавцов объясняются ограниченным предложением новых устройств в Украине. Такие торговцы покупают смартфоны в других странах и привозят их на украинский рынок в обход официальных каналов поставок.

"Есть серый рынок, который завозит технику неофициально: смартфоны покупают в магазинах других стран и привозят в Украину. Из-за дефицита устройств и того, что Apple медленно поставляет их на наш рынок, серые продавцы зарабатывают на этом огромные деньги, тогда как мы, Apple и официальные компании теряем", – рассказал специалист.

Высокий спрос на новый iPhone может привести к заметной переплате в первые дни продаж

Когда желающих купить новинку много, а устройств мало, продавцы могут поднимать цены. Особенно заметна разница в первые дни продаж: некоторые покупатели не хотят ждать, пока в официальных магазинах пополнят запасы.

В качестве примера возьмем iPhone Duo с памятью 256 ГБ. В официальной рознице он стоит 133 999 грн, а в соседних магазинах, торгующих техникой неофициально, за него могут просить около 170 тысяч гривен.

Разница – 36 001 грн. Иными словами, за смартфон той же модели и с тем же объемом памяти покупателю предлагают заплатить примерно на 27% больше.

Это не значит, что все неофициальные продавцы назначают одинаковые цены. Стоимость зависит от наличия конкретной модели, условий закупки и спроса. Приведенный пример показывает, насколько большой может быть разница во время дефицита.

На чем на самом деле зарабатывают продавцы Apple

Естественно, магазин получает большую прибыль с каждой продажи, но смартфоны — не главный источник заработка.

"На телефонах никогда не зарабатывают. Больше всего мы зарабатываем на дополнительных услугах, MacBook, iPad, гарантиях", – рассказал "Телеграфу" источник.

Для розничной сети важны ассортимент, дополнительные услуги и общая сумма покупок клиента.

Как сообщал "Телеграф", государственный ПриватБанк по двум договорам приобрел 74 смартфона iPhone 17 на общую сумму 3 308 490 гривен в рамках закупки банка. В спецификации одного из договоров указаны 70 черных моделей с памятью 256 ГБ и 70 адаптеров Apple мощностью 20 Вт. Этот пример показывает масштаб расходов на дорогие смартфоны, но не доказывает, что банк получил скидку или что частный покупатель сможет сэкономить таким же способом.