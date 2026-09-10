Владельцы iPhone в Украине столкнулись с неожиданной проблемой: как ее избежать
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Есть несколько способов исправить ситуацию
В Украине пользователи iPhone сталкиваются с неожиданным сбоем в работе телефона. Смартфон может самостоятельно изменить часовой пояс и указать неверное местное время.
В связи с такими неудобствами, можно не только запутаться во времени, но даже и пропустить установленный заранее будильник. В этом материале "Телеграф" рассказывает, почему так происходит именно в Украине.
Эта особенность может быть связана с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего телефон определяет местоположение некорректно.
По этой же причине во время воздушной тревоги в Украине на экране внезапно появляется другой часовой пояс. К примеру, пользователь может обнаружить, что он будто бы в Перу.
Как решить проблему
При подобном сбое со временем на телефоне в первую очередь необходимо проверить настройки часового пояса.
Алгоритм действий следующий:
- "Настройки" — "Основные" — "Дата и время"
- Проверить, активирована ли функция автоматического определения, ее можно отключить и вручную выбрать часовой пояс Киев.
Если же такой способ не сработал, нужно проверить раздел "Экранное время". В меню "Контент и конфиденциальность" нужно на время отключить соответствующее ограничение.
Или же в разделе "Экранное время" нужно выбрать "Изменить код-пароль экранного времени", после чего нажать "Выключить код-пароль экранного времени". После выполнения настройки часового пояса должны стать доступными для изменения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за новый iPhone в Украине просят больше 100 тысяч. Почему в США он стоит намного дешевле.