ПриватБанк потратил более 3 млн грн на последние iPhone: детали интересной закупки
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Договор заключили 26 мая 2026 года
Государственный ПриватБанк закупил крупную партию смартфонов Apple на сумму более 3,1 млн гривен. По данным Prozorro, в мае 2026 года банк заключил договор на покупку 70 смартфонов iPhone 17 и такого же количества фирменных зарядных адаптеров. Соглашение подписали без использования электронной системы закупок, сославшись на срочную потребность.
Договор на общую сумму 3 130 890 гривен с НДС заключили 26 мая 2026 года. Согласно спецификации, банк приобрел 70 черных iPhone 17 с памятью 256 ГБ и 70 адаптеров питания Apple мощностью 20 Вт.
Технику поставило ООО "АЙТИ ПЛАНЕТГРУП". Закупку оформили отчетом о договоре, заключенном без использования электронной системы. Основанием заказчик указал "неотложную потребность".
В 2026 году ПриватБанк закупал смартфоны Apple и раньше.
В апреле банк приобрел еще четыре черных iPhone 17 с памятью 256 ГБ. Договор заключили 9 апреля на сумму 177 600 гривен с НДС – по 44 400 гривен за смартфон.
Поставщиком выступило ООО "АЙ ОН". Договор также заключили без использования электронной системы закупок, сославшись на срочную потребность в условиях военного положения.
По двум указанным договорам ПриватБанк приобрел 74 смартфона iPhone 17 на общую сумму 3 308 490 гривен. В эту сумму входят зарядные адаптеры из майской закупки.
В опубликованных сведениях о контрактах не указано, для каких подразделений или сотрудников предназначена техника и почему понадобилось сразу столько смартфонов.
Вопросы вызывает и оформление договоров: обе закупки прошли без конкурентных торгов. Банк объяснил их неотложной потребностью, но в опубликованных данных подробно не обосновал, почему решил купить такое количество устройств.
Как сообщал "Телеграф", открытые торги на юридические услуги для Национального банка помогли снизить ожидаемую стоимость с 14,8 млн до примерно 6,2 млн грн благодаря конкуренции участников. В случае с закупками ПриватБанка смартфоны приобрели без конкурентных торгов. Опубликованные данные не позволяют сравнить цены и оценить, могла ли конкуренция их снизить.