От спасения в операционной до финансовой грамотности: как в Украине строят восстановление ветеранов

Для достижения цели необходимо взаимодействие врачей, благотворителей, государства и бизнеса

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Путь украинского военного после тяжелого ранения – это не просто несколько недель в госпитале. Это длительный и часто изнурительный путь, который начинается с операции, проходит через месяцы реабилитации и упирается в обычную гражданскую жизнь: поиск работы, адаптацию и банальные бытовые дела.

Чтобы человек не оставался на этом пути один на один со своими бедами, нужно четкое взаимодействие всех: военных врачей, благотворителей, государства и бизнеса. Каждый из них держит свой участок фронта. Как именно работает эта цепочка, где в ней возникают острейшие проблемы и почему обычная разовая помощь уже не работает. Об этом читайте в материале "Телеграфа".

Ранение и первое звено

Современная технологическая война кардинально изменила характер травм, с которыми вынуждены работать медики. Если раньше врачи чаще имели дело с отдельными травмами конечностей или огнестрельными ранениями, то сегодня все изменилось.

– Самыми тяжелыми являются комбинированные травмы, когда страдают не только конечности, а также живот. Когда в организм попадает много посторонних предметов, из-за этого происходят тяжелые травмы внутренних органов. Такого человека очень трудно спасать на всем этапе эвакуации: от поля боя до госпитализации, – объясняет "Телеграфу" представитель Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, полковник Иван Стецко.

По словам полковника, особый вызов для медиков сегодня – это травмы брюшной полости. Они требуют не только мастерства хирурга, но и длительного специфического ухода после вмешательства.

– Существуют трудности с лечением абдоминальных травм при повреждении кишечника. Удаляется часть кишечника, и человек уже не может нормально питаться. Его нужно кормить специальными смесями. И военнослужащих с такими проблемами очень трудно спасать, ведь такое питание очень трудно правильно подобрать, – добавляет Стецко.

Вместе с тем нагрузка на медицинскую службу ВСУ сейчас очень серьезная.

– Важным направлением является поставка высокотехнологичного оборудования для госпитального звена медицинской службы ВСУ. Мы понимаем, какое количество раненых военных, поэтому эта техника есть и она работает 24 на 7 и часто выходит из строя. Расходные материалы нужно закупать в большом количестве. Поэтому высокотехнологичное оборудование, техника и медикаменты – помощь, которая была бы очень кстати от партнеров, – отмечает представитель Командования Медицинских сил.

В сложных случаях на помощь военным медикам приходят международные фонды. К примеру, благотворительная организация Revived Soldiers Ukraine уже не один год отправляет бойцов с тяжелыми ранениями на лечение в США.

– Revived Soldiers Ukraine забирает таких тяжелораненых защитников к себе и лечит в чикагском госпитале. У нас есть договоренность с врачами и руководством госпиталя. И мы очень много ребят так спасли, – подчеркивает Иван Стецко.

Реабилитация без права на перерыв

Впрочем, заживление ран – это только начало восстановления. Далее начинается длительный процесс возвращения человеку способности двигаться, ухаживать за собой и жить без постоянной боли.

– Спасение жизни военного – это лишь первый этап сложного и часто многолетнего процесса восстановления, – объясняет "Телеграфу" президент Revived Soldiers Ukraine Ирина Ващук-Дисипио. – За более чем 12 лет работы мы видели сотни историй украинских защитников, переживших сверхтяжелые ранения, многочисленные операции, ампутации, травмы головного и спинного мозга. И очень часто самый сложный путь для них начинается после завершения первичного лечения.

Благотворительница обращает внимание на то, что из-за специфики боевых травм бойцы сталкиваются с целым комплексом сопутствующих проблем.

– Один военный может одновременно иметь повреждения внутренних органов, костей, нервной системы, потерю конечностей и инфекционные осложнения, резистентные ко многим антибиотикам. Такие пациенты нуждаются не просто в заживлении ран, а в комплексном, поэтапном восстановлении утраченных функций организма, – уверяет глава фонда.

Самый опасный момент в этом процессе – перерыв между лечением в госпитале и началом реабилитации. Если между этими этапами проходит слишком много времени, прогресс может быть потерян.

– Одной из самых больших проблем остается непрерывность реабилитации. После выписки из госпиталя военный не всегда имеет возможность сразу попасть в специализированный реабилитационный центр. А промедление и большие перерывы в восстановлении могут приводить к потере уже достигнутых результатов, развитию осложнений и ухудшению общего состояния человека, – говорит Ирина Ващук-Дисипио.

Чтобы закрыть этот пробел, фонд с 2019 года создает сеть собственных реабилитационных центров NextStep Ukraine в Ирпене и Львове. Там бойцы бесплатно восстанавливаются с помощью современных роботизированных систем, беговых дорожек с антигравитацией и интерактивных тренажеров. Главная цель такого обновления – вернуть человеку максимальную самостоятельность.

Уникальное оборудование для Украины

Однако настоящим технологическим прорывом для всей отечественной военной медицины должно стать появление в Украине уникальной хирургической системы.

– Revived Soldiers Ukraine имеет амбициозную цель – до конца года поставить в Центральный военный госпиталь первую в Украине официальную роботизированную систему da Vinci Xi. С помощью этого высокотехнологичного оборудования мы сможем делать менее травматичные операции, – делится полковник Иван Стецко.

По словам Ирины Ващук-Дисипио, это один из самых масштабных проектов Revived Soldiers Ukraine, который реализуется совместно с Командованием Медицинских сил ВСУ, международными и украинскими партнерами.

– Da Vinci Xi – это роботизированная хирургическая система, позволяющая врачам выполнять сложные малоинвазивные операции с высокой точностью. Хирург управляет инструментами со специальной консоли, получая увеличенное трехмерное изображение операционного поля. Это позволяет снизить травматизацию тканей, кровопотерю и ускорить послеоперационное восстановление. Для военной медицины такие возможности особенно важны при лечении сложных боевых травм, в частности, повреждений органов брюшной полости, – подчеркнула благотворительница.

Но просто привезти робота недостаточно. Для него нужна полностью перестроенная инфраструктура.

– Поэтому наш фонд реализует комплексную реконструкцию операционного блока Центра абдоминальной травмы госпиталя. Проект охватывает около 180 м²: два операционных и стерилизационных отделения со специализированной вентиляцией, системами очистки воздуха и необходимой инженерной инфраструктурой. Фактически мы создаем современный "чистый" операционный блок, отвечающий требованиям высокотехнологичной хирургии. Примерная стоимость реконструкции составляет более 600 тысяч евро, – делится Ирина Ващук-Дисипио.

Параллельно со строительными работами фонд уже целый год готовит украинских специалистов. Военные хирурги и операционный персонал прошли обучение и обмен опытом в Чикаго, а также активно сотрудничают с польскими коллегами.

– Уже более 12 лет мы организовываем лечение тяжелораненых украинских военных в ведущих американских госпиталях и хорошо понимаем значение современных медицинских технологий и своевременно оказанной помощи. Сегодня наша стратегическая цель – создание условий для полного доступа к высокотехнологичному лечению наших героев дома, в Украине. Это наша общая инвестиция не только в отдельный госпиталь или медицинское оборудование, а в будущее украинской военной медицины, – подытоживает Ирина.

Синергия с бизнесом

Однако собрать 600 тысяч евро на реконструкцию операционного блока или годами содержать реабилитационные центры за счет случайных взносов невозможно. Для таких масштабных задач необходимо стабильное и прогнозируемое привлечение крупного бизнеса.

– Эффективная помощь тяжелораненым военным возможна только тогда, когда медицинские учреждения, благотворительные организации и бизнес работают как единая система, в которой каждый понимает свою роль и ответственность. Медицинские учреждения должны прежде всего сосредотачиваться на своей главной работе – лечении и восстановлении пациентов. И именно здесь чрезвычайно важна роль благотворительных организаций, которые могут взять на себя часть финансовых и организационных задач. Особенно важным, я считаю, является переход от разовой помощи к системному партнерству. Ярким примером является наше сотрудничество с финтех-компанией Moneyveo, продолжающееся с 2019 года. В течение этих лет компания поддерживала наши реабилитационные центры NextStep Ukraine, а сегодня стала одним из ключевых партнеров проекта по развитию роботизированной хирургии, присоединившись к финансированию реконструкции операционного блока. Это именно тот пример, когда сотрудничество бизнеса и благотворительной организации выходит за пределы решения текущих потребностей и превращается в долгосрочные инвестиции, – рассказывает Ирина Ващук-Дисипио.

О том, почему бизнесу следует отходить от ситуативных донатов и переходить к долгосрочным проектам, говорит глава комитета АУБ по небанковскому кредитованию и СЕО Moneyveo Сергей Синченко:

– Потребности военных и ветеранов имеют длинный горизонт: восстановление и возвращение в гражданскую жизнь могут потребовать лет. Поэтому разовую помощь следует дополнять долгосрочными программами. Главное изменение на практике – это предсказуемость. Благотворительные фонды и организации, через которые бизнес оказывает помощь, могут планировать свою работу, а военные и ветераны — рассчитывать на последовательную поддержку. Для бизнеса это означает определенные бюджеты, ответственных и оценку результата: что именно изменилось в жизни людей благодаря помощи. Важно выбирать направления, в которых компания способна поддерживать людей системно и выполнять взятые обязательства. Именно такая последовательность формирует доверие и позволяет достигать результатов, требующих времени, – объясняет Сергей Синченко.

По словам Синченко, начинать такую работу следует с разговора с военными и ветеранами и специалистами, ежедневно с ними работающими.

– Медицинские учреждения и благотворительные организации помогают определить конкретные потребности и пробелы в поддержке. Задача бизнеса – сопоставить эти запросы со своими ресурсами и выбрать направление, в котором он может обеспечить ощутимый результат. Критерии результата следует согласовывать на старте: работает ли приобретенное оборудование, проходят ли запланированные мероприятия и как участники оценивают их пользу. Эффективными считаю долгосрочные партнерства с четким распределением ответственности: медицинское учреждение определяет потребности, благотворительная организация координирует помощь, бизнес обеспечивает согласованные ресурсы, – отмечает СЕО Moneyveo.

На примере собственной компании Синченко показывает, как системная помощь разворачивается во времени и охватывает разные сферы жизни защитников:

– С начала полномасштабной войны Moneyveo направила около 30 млн грн на поддержку украинской армии. В то же время, наша помощь защитникам началась задолго до 2022 года: еще с 2019-го мы сотрудничаем с благотворительным фондом Revived Soldiers Ukraine, ежемесячно помогая реабилитационным центрам NextStep Ukraine. Также мы присоединились к модернизации операционного блока Главного военного клинического госпиталя по установлению роботизированной хирургической системы da Vinci Xi. Еще одно направление – социальная адаптация и поддержка ветеранских сообществ. Совместно с ветеранской организацией "Серцевир" поддерживаем спортивные и информационные инициативы. Moneyveo выступает также генеральным социальным партнером спортивных событий, направленных на поддержку, реабилитацию и адаптацию украинских ветеранов через спорт, которые организует украинский промоушен SPARTABOX совместно с Украинской лигой бокса ветеранов боевых действий. Поддерживаем инициативы клуба "Шахматист": сеансы одновременной игры для военных, проходящих реабилитацию в госпитале. Отдельно помогаем семьям защитников, в частности, семьям погибших и пропавших без вести. Ценность долгосрочного участия бизнеса – в возможности поддержать человека на разных этапах его восстановления, – резюмирует Синченко.

Финансовая инклюзия

Когда же физическое лечение подходит к концу, ветеран возвращается в общество и сталкивается с новыми, часто незаметными для других препятствиями. Это могут быть не только отсутствующие пандусы, но и сложность получения обычных финансовых услуг, оформление кредита или возобновление бизнеса. Чтобы понять, с какими барьерами сталкиваются защитники, мы обратились к начальнику Управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ Юлии Требух.

– Здесь следует выделить несколько групп барьеров, с которыми при получении финансовых услуг могут сталкиваться ветераны, в частности, прошедшие через ранения, – рассказывают "Телеграфу" в пресс-службе НБУ. – Это физические и сенсорные барьеры, когда отделения или банкоматы не приспособлены для людей на колесных креслах или с ампутациями. Это цифровые барьеры, когда приложения не работают с экранными программами. Также есть процедурные препятствия – требования бумажных справок или личного присутствия, когда человек находится на длительном лечении. Есть и финансовые проблемы: длительная служба или ранения могут негативно влиять на кредитную историю, а ветеранские выплаты не всегда учитываются как стабильный доход. Кроме того, ветераны нередко становятся целью для мошенников из-за одноразовых выплат за ранения.

В НБУ отмечают, что хотя базовые требования безбарьерности уже действуют, рынку есть куда расти:

– Банки и другие учреждения обязаны обеспечить доступность не менее половины своих отделений. Мониторинг показывает: лучшие результаты наблюдаются в обустройстве входа в отделения, в то же время требует улучшения обустройство зоны обслуживания и оборудование для людей с нарушениями зрения, слуха и речи. Следующий шаг – цифровые каналы. Поскольку для человека, длительно проходящего реабилитацию, цифровой канал часто является самым удобным или даже единственным доступным. Национальный банк также готовит Стратегию развития финансовой инклюзии, и ветераны – среди ее приоритетных групп, – объясняют в НБУ.

Среди изменений, в которых больше всего нуждаются раненые защитники, – выездное обслуживание в госпиталях, принятие электронного удостоверения УБД из "Дії", альтернативы личной подписи, удаленные консультации и обучение работников взаимодействию с ветеранами.

– Опрос среди более тысячи военных показал: почти половина из них оценивает свои финансовые знания как средние, а 31% – как низкие или очень низкие. Больше всего проблем вызывают кредиты, понимание льгот и защита от мошенничества. Именно под эти нужды на образовательной платформе "Гаразд" создан специальный раздел. В то же время если клиент считает, что финансовое учреждение необоснованно отказывает в обслуживании или нарушает права, всегда можно обратиться с жалобой непосредственно в Национальный банк, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Главная цель всех этих изменений – помочь ветерану вернуть финансовую независимость и активную роль в экономике Украины.

– Важно рассматривать ветерана как полноправного участника экономической жизни: работника, предпринимателя, клиента. Украина не может позволить себе терять этот капитал. Финансовый сектор может помочь ветеранам и как работодатель, и как поставщик услуг. В самом Нацбанке действует "Программа Заботы", которая помогает адаптироваться возвращающимся на работу военным и привлекает новых работников-ветеранов. Сейчас у нас работает 86 ветеранов. А в качестве поставщика услуг финансовый сектор должен развивать решения для ветеранского предпринимательства по принципу "одного окна": грант, кредит, счет и наставничество в одном пакете.

Следовательно, возвращение военнослужащего в гражданскую жизнь – это путь со многими этапами, на каждом из которых требуется профессиональная поддержка. От скорых действий военного хирурга и высокотехнологичной операционной зависит спасение жизни. От современной реабилитационной базы – возможность снова ходить и работать. От системной поддержки бизнеса – наличие средств на эти технологии и ремонты. А от удобного, безбарьерного банковского сектора — возможность чувствовать себя полноценным гражданином. Когда все эти элементы работают как единое целое, восстановление перестает быть личной проблемой раненого бойца и его семьи, становясь общим и успешным делом всей страны.