"Карфаген" все больше напоминает межведомственные разборки: Валерий Клочок — о сообщениях о давлении со стороны НАБУ на Пышного из-за залога за Дуку
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Генерал СБУ связывает свое задержание с предварительными обысками у сотрудников антикоррупционного бюро
Генерал СБУ Сергей Дука во время заседания по избранию меры пресечения заявил о якобы попытке заблокировать внесение за него залога через руководство Нацбанка. Политический эксперт Валерий Клочок обратил внимание на риски втягивания финансового регулятора в конфликт между силовиками.
Ситуацию Клочок прокомментировал в своем посте в Facebook. Он обратил внимание на распространенную СМИ информацию, согласно которой Дука утверждал, что 5 ноября главу НБУ Андрея Пышного якобы вызвали в НАБУ, чтобы добиться блокировки залога.
По мнению эксперта, такое развитие событий вывело бы противостояние на новый уровень: речь шла бы уже о вмешательстве в законные финансовые операции.
"Если такие сведения подтвердятся, возникнут вопросы не только о полномочиях антикоррупционного бюро, но и о возможной ответственности должностных лиц за неправомерное вмешательство в законные финансовые операции", – отмечает Валерий Клочок.
По убеждению самого Дуки, его задержание может быть связано с предыдущими обысками у сотрудников НАБУ, а операцию "Карфаген" генерал СБУ считает "местью". Клочок называет это серьезным обвинением, особенно с учетом публичного конфликта между правоохранительными структурами.
Клочок также упоминает политические дискуссии о возможном увольнении Андрея Пышного с должности главы Нацбанка. На этом фоне эксперт спрашивает, не пытаются ли вовлечь руководство финансового регулятора в противостояние между силовиками.
Отдельно Валерий Клочок подчеркивает важность независимости центрального банка и опасность его использования в качестве инструмента давления в уголовных делах. По его мнению, это создало бы опасный прецедент.
"Независимость Национального банка – это не формальность. Она имеет принципиальное значение для стабильности гривны, работы банков и доверия к финансовой системе, особенно в условиях войны", – отметил специалист.