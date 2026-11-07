Для павших и живых: семьи погибших воинов высадили деревья в ботаническом саду Гришко

По приглашению семей к акции присоединился командующий Силами ТрО Игорь Плахута, который предложил матери одного из героев отдельную встречу

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В Национальном ботаническом саду имени М. Гришко НАН Украины родные павших защитников посадили деревья в память о них. Вместо официального мероприятия состоялась семейная встреча: за каждым саженцем – личная история утраты.

Об этом сообщают Силы территориальной обороны ВСУ. Председатель Союза ветеранов российско-украинской войны Деснянского района генерал-лейтенант Олег Нишпор говорит, что союз объединяет около 300 семей. Их группа в Viber называется "Единая семья".

Родным предложили отдельно обсудить с представителями подразделений обстоятельства гибели

Груша в память о Владимире Клепаке

Вита Клепак выбрала грушу в память о муже Владимире – военнослужащем 127-го батальона 112-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Этот ботанический сад связан с жизнью их семьи: здесь дочь супругов часто гуляет с любимой собакой отца.

По словам Виты, в начале полномасштабного вторжения Владимир вместе с сыном пошел в военкомат. Ему было 59 лет, он был охотником. Решение присоединиться к территориальной обороне он с семьей не обсуждал. Жена объясняет: тогда все было понятно и без слов.

После гибели Владимира трое детей остались без отца, а двое внуков – без дедушки. Теперь в месте, где бывает дочь, будет расти дерево, посаженное его женой.

Посаженные деревья сохранят память о воинах для их детей и внуков

Черемуха для Юрия "Меджика" Косаря

Ирина Косарь, мама военнослужащего 207 батальона 241 отдельной бригады Сил ТрО ВС Украины Юрия "Меджика" Косаря, посадила черемуху. Ее сын погиб на Донетчине. Семья до сих пор хочет узнать все обстоятельства его гибели.

Десять месяцев родные ждали Юрия, искали его и надеялись, что он вернется. 30 сентября 2025 года, после очередного обмена телами, обнаружили совпадение ДНК.

Еще во время поисков сына Ирина посадила дома цветок. Она сказала: если растение выживет, то и сын вернется. Цветок прижился и разросся, но после известия о гибели Юрия с него опали все листья.

"Раз у нас нет внуков, пусть это дерево пускает корни. Мы выбрали черемуху. Символ нежности, молодости, любви", – говорит Ирина Косарь, едва сдерживая слезы.

Союз ветеранов Деснянского района объединяет около 300 семей

Плахута предложил встречу с представителями подразделений

Во время акции командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута спросил, есть ли у семьи "Меджика" нерешенные вопросы. Ирина Косарь попросила выяснить все обстоятельства гибели сына.

Игорь Плахута сообщил матери, что несколько дней назад подписал представление к государственной награде для Юрия. По словам командующего, в документе подробно описаны обстоятельства гибели военнослужащего. Он предложил Ирине встретиться отдельно и пригласить на разговор представителей бригады и батальона.