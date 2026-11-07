"Карфаген" дедалі більше нагадує міжвідомчі розбірки: Валерій Клочок — про повідомлення щодо тиску НАБУ на Пишного через заставу за Дуку

Генерал СБУ пов’язує своє затримання з попередніми обшуками у співробітників антикорупційного бюро

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Генерал СБУ Сергій Дука під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про нібито спробу заблокувати внесення за нього застави через керівництво Нацбанку. Політичний експерт Валерій Клочок звернув увагу на ризики втягування фінансового регулятора в конфлікт між силовиками.

Ситуацію Клочок прокоментував у своєму дописі у Facebook. Він звернув увагу на поширену в медіа інформацію, згідно з якою Дука стверджував, що 5 листопада голову НБУ Андрія Пишного нібито викликали до НАБУ, щоб домогтися блокування застави.

На думку експерта, такий розвиток подій вивів би протистояння на новий рівень: ішлося б уже про втручання в законні фінансові операції.

"Якщо такі відомості підтвердяться, виникнуть питання не лише щодо повноважень антикорупційного бюро, а й щодо можливої відповідальності посадовців за неправомірне втручання в законні фінансові операції", – зазначає Валерій Клочок.

На переконання самого Дуки його затримання може бути пов'язаним із попередніми обшуками у співробітників НАБУ, а операцію "Карфаген" генерал СБУ вважає "помстою". Клочок називає це серйозним звинуваченням, особливо з огляду на публічний конфлікт між правоохоронними структурами.

Клочок також згадує політичні дискусії про можливе звільнення Андрія Пишного з посади голови Нацбанку. На цьому тлі експерт запитує, чи не намагаються залучити керівництво фінансового регулятора до протистояння між силовиками.

Окремо Валерій Клочок наголошує на важливості незалежності центрального банку та небезпеці використання його як інструмента тиску у кримінальних справах. На його думку, це створило б небезпечний прецедент.

"Незалежність Національного банку – це не формальність. Вона має принципове значення для стабільності гривні, роботи банків і довіри до фінансової системи, особливо в умовах війни", – підкреслив фахівець.