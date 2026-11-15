"Капризный и упрямый": Байден прошелся по манерам Путина и характеру Зеленского

Он также объяснил отказ команде нынешнего главы Белого дома в переговорах с Кремлем

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Бывший президент США Джо Байден в мемуарах "Пообещай мне, Америка" сравнил поведение Владимира Путина с подростковым и рассказал об упрямстве Владимира Зеленского в личных беседах. При этом актерский опыт президента Украины он оценил положительно.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Выход книги запланирован на вторник, 17 ноября.

Как Байден описал общение с Путиным и Зеленским

Вспоминая встречи с главой Кремля, Байден обратил внимание на его капризный тон и манеру держаться во время разговора.

"Он любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, словно подросток", – написал бывший президент США.

Говоря о Зеленском, Байден отметил, что работа актером оказалась для него очень хорошей тренировкой. Однако личное общение с украинским президентом не всегда соответствовало ожиданиям американского лидера.

"Зеленский мог быть капризным и упрямым в наших частных беседах, и не таким благодарным, как я ожидал", – отметил Байден.

Почему Байден отказал команде Трампа

В книге Байден также рассказал о просьбе представителей команды Дональда Трампа до его возвращения на пост президента США. Они хотели получить подписанное Байденом письмо, которое позволило бы им напрямую вести переговоры с Путиным еще до вступления Трампа в должность.

Байден отказался подписывать такой документ. Свое решение он объяснил опасениями по поводу условий, на которые пошла бы команда преемника.

"Я не хотел давать им карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своеобразной капитуляцией за счет Украины", – объяснил он.

Как сообщал "Телеграф", бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон считает, что команда президента США говорит о выгодах мирного соглашения, не понимая, как его достичь. По его словам, складывается впечатление, что стороны ведут диалог о чем угодно, но только не о самом важном.