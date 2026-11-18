В Шэньчжэне готовят трехсторонние переговоры лидеров США, Китая и России

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Президента США Дональда Трампа, прибывшего в китайский Шэньчжэнь в среду, 18 ноября, на трехстороннюю встречу, лично встретил у трапа лидер КНР Си Цзиньпин. Прилетевшему ранее Владимиру Путину такого приема не устроили: его приветствовал всего лишь партийный высокопоставленный чиновник Цай Ци.

Как сообщает CNN, Си впервые в должности лидера Китая приехал в аэропорт встречать действующего американского президента. У подножия трапа они обнялись, а церемонию сопровождали почетный караул и пролет пяти военных самолетов с цветными дымовыми шлейфами.

Церемонию приветствия Трампа сопровождал пролет пяти военных самолетов

В то же время Путина в аэропорту встретил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци, сообщило Xinhua. Это тоже высокий уровень приема, но ниже, чем для Трампа: по китайскому дипломатическому протоколу глава государства обычно не ездит в аэропорт встречать гостей.

"Китай – страна вежливости с традицией взаимности", – сказал лидер КНР Си Цзиньпин, напомнив, что ранее в этом году Трамп с женой лично встречали его в аэропорту США.

Си и Путин уже провели двусторонние переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На 19 ноября запланирована совместная встреча с Трампом. Для Москвы она важна прежде всего символически: Путин стремится оказаться за столом с лидерами двух крупнейших государств.

Путин стремится к трехсторонним переговорам после отдельной встречи с Си

Между тем, как рассказывал "Телеграф", Путин подлизывается к Си Цзиньпину, больше, чем к Трампу. Что происходит на встрече в Китае.