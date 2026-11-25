Ранее у Путина во время встреч уже были проблемы с креслами

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В среду, 25 ноября, глава Кремля Владимир Путин провел переговоры с прибывшим в Россию с государственным визитом султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Перед началом встречи произошел курьез — Путин, садясь в кресло, слишком сильно откинулся назад и чуть не завалился на спину.

Видео этого момента было обнародовано в сети. Стоит отметить, что у Путина уже не раз случались забавные ситуации с креслами.

Встреча состоялась в год 35-летия установления дипломатических отношений между странами. Официальная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, после чего переговоры продолжились в узком составе и с участием делегаций.

Именно во время личной беседы Путин и попал в неприятность. Пригласив султана жестом присесть в кресло, глава Кремля стал опускаться в свое, но не рассчитав его глубину, едва не опрокинулся на спину, в этот момент на его лице был заметен испуг.

Как Путин ерзал в кресле на предыдущих встречах

В сентябре 2022 года Путин несколько раз привлекал внимание необычными движениями ног во время публичных выступлений. На встречах с детьми он крепко сжимал микрофон, ерзал на стуле и время от времени хватался свободной рукой за подлокотник, писало издание Daily Mail. На движения его ног также обратило внимание издание New York Post.

Во время разговоров с детьми в 2022 году Путин время от времени хватался за подлокотник Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

"Это наталкивает на мысль, что он делает это либо чтобы скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног и движения нижними конечностями дают ему облегчение, что в таком возрасте вполне возможно", — сказала врач-невролог Александра Щебет, комментируя движения Путина в сентябре 2022 года.

Еще один эпизод был зафиксирован на встрече с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На видео от 17 декабря 2016 года заметно, как Путин сидел без обуви и ерзал в кресле.

Нервничает плешивый без каблуков https://t.co/kQHUvUlVt3 — Mykhaïlo Golub (@golub) December 17, 2016

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новом интервью глава Беларуси Александр Лукашенко "опустил" Путина и обвинил Порошенко.