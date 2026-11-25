Ноги не держат? Путин едва не завалился на встрече с султаном (видео)
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Ранее у Путина во время встреч уже были проблемы с креслами
В среду, 25 ноября, глава Кремля Владимир Путин провел переговоры с прибывшим в Россию с государственным визитом султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Перед началом встречи произошел курьез — Путин, садясь в кресло, слишком сильно откинулся назад и чуть не завалился на спину.
Видео этого момента было обнародовано в сети. Стоит отметить, что у Путина уже не раз случались забавные ситуации с креслами.
Встреча состоялась в год 35-летия установления дипломатических отношений между странами. Официальная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, после чего переговоры продолжились в узком составе и с участием делегаций.
Именно во время личной беседы Путин и попал в неприятность. Пригласив султана жестом присесть в кресло, глава Кремля стал опускаться в свое, но не рассчитав его глубину, едва не опрокинулся на спину, в этот момент на его лице был заметен испуг.
Как Путин ерзал в кресле на предыдущих встречах
В сентябре 2022 года Путин несколько раз привлекал внимание необычными движениями ног во время публичных выступлений. На встречах с детьми он крепко сжимал микрофон, ерзал на стуле и время от времени хватался свободной рукой за подлокотник, писало издание Daily Mail. На движения его ног также обратило внимание издание New York Post.
"Это наталкивает на мысль, что он делает это либо чтобы скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног и движения нижними конечностями дают ему облегчение, что в таком возрасте вполне возможно", — сказала врач-невролог Александра Щебет, комментируя движения Путина в сентябре 2022 года.
Еще один эпизод был зафиксирован на встрече с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На видео от 17 декабря 2016 года заметно, как Путин сидел без обуви и ерзал в кресле.
Нервничает плешивый без каблуков https://t.co/kQHUvUlVt3— Mykhaïlo Golub (@golub) December 17, 2016
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новом интервью глава Беларуси Александр Лукашенко "опустил" Путина и обвинил Порошенко.