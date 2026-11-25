Рост расходов аграриев сказывается и на ценах других продуктов

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Масло в Украине может дорожать не только из-за проблем крупных производителей. На его стоимость, как и на цены других продуктов, значительно влияет подорожание топлива.

Об этом президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал в комментарии "Телеграфу". Больше читайте в материале: Молочные продукты и мясо подорожают, а масло может подешеветь: неожиданный прогноз до конца года

По словам Охрименко, масло может дорожать из-за повышения цен на топливо, ведь агробизнес не может работать без солярки.

"Масло действительно может подорожать, потому что у нас подорожало топливо. Агробизнес без солярки не работает. А вот цена 115 грн за литр, мне кажется, чрезмерно завышена", – говорит Александр Охрименко.

Могут ли небольшие производители сдержать подорожание

Экономист напоминает, что у крупных производителей масла действительно есть проблемы. Однако в Украине быстро развивается малый и средний бизнес по переработке масла, который предлагает продукцию по значительно более низким ценам. Такие предприятия, по его словам, могут перехватить часть рынка, который ранее обслуживали крупные компании.

Удары по крупным заводам, как объясняет Охрименко, прежде всего сказываются на экспорте. На внутреннем рынке это ощущается слабее, ведь в Украине производят масла в десятки раз больше, чем потребляют.

Почему дорожает не только масло

Наибольшее давление на цены продуктов, по словам экономиста, оказывает подорожание солярки и минеральных удобрений. Из-за этого растет себестоимость выращивания зерна, кукурузы, подсолнечника и ячменя, а животноводам приходится больше платить за корма.

В результате дорожают молоко, молочные продукты, мясо и колбасы. Охрименко подчеркивает, что именно топливо является одним из ключевых факторов такой цепочки подорожания.

"Самый негативный фактор – не масло, а дорогая солярка. Все связано между собой: и молоко, и мясо, и макароны", – подчеркивает Александр Охрименко.

Как сообщал "Телеграф", с 4 ноября бензин в опте подешевел на 13,70 грн – до 73,79 грн/л.