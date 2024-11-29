Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками: что о нем известно

Он хорошо себя проявил на прежней должности в армии

В пятницу, 29 ноября, новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Своим решением он поделился в Телеграм.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, заместителем главнокомандующего станет Олег Апостол. В начале этого года он получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

"Полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", — говорится в сообщении.

Как известно, Драпатый известен прежде всего благодаря видео прорыва украинских войск в Мариуполь в 2014 году, когда российские муртады попытались захватить здание городской полиции.

В 2021 году посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила ему меч королевы как лучшего выпускника Института государственного военного управления при Университете обороны Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне повторно объявили в розыск бригадного генерала ВСУ Михаила Драпатого. Это произошло сразу после того, как его назначили на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Харьков".