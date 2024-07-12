"Креветки на пляжах никто не носит": как выглядит оккупированная россиянами Кирилловка в разгар сезона (видео)

До вторжения Кирилловка из года в год держалась в топе мест для отдыха

"Кукурузу и креветки на пляжах никто не носит". Такую надпись можно увидеть на видео с оккупированной россиянами Кирилловки. Разгар лета всегда ассоциируется с сезоном отпусков и отдыхом, но не на временно оккупированных морских курортах Украины.

Видео появилось в социальной сети TikTok. Автор показывает пустую центральную улицу населенного пункта, а затем и центральный пляж.

По словам автора видео, которые, кстати, могут подтвердить все, кто хотя бы раз отдыхал летом в Кирилловке, до полномасштабного вторжения России в Украину центральная улица города просто бурлила жизнью. Сейчас же поражает пустотой.

Аналогичные впечатления от центрального пляжа. Из-за своей доступности, бюджетности и относительной близости, Кирилловка из года в год держалась в топе мест для отдыха. Сюда съезжались молодежь, семьи с детьми и пожилые люди.

Пляжи Кирилловки к оккупации

На пляжах было трудно найти свободное место

Помню, что среди знакомых днепрян часто можно было услышать выражение: "Давай в Кирилловку на выходные". С Днепра до побережья Азовского моря можно было доехать за часа четыре. Так выглядела Кирилловка в 2019 году, до пандемии и полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас Кирилловка оккупирована российской армией. Вместо отдыхающих – на турбазах оккупанты, а на пляжах, разве что местные.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск. Яркая иллюстрация "русского мира".