Пустые пляжи и гигантские медузы: как сейчас выглядит известный курорт под оккупацией россиян (фото, видео)

Раньше яблоку негде было упасть, а сейчас хоть шаром покати

Уже третий год приморские курорты Украины находятся в оккупации, потому прошлое величие пляжных сезонов далеко позади. Не исключением стало и ранее известное Седово у Азовского моря.

"Телеграф" расскажет о том, что сейчас происходит на пляжах этого поселка и есть ли хоть какой-нибудь наплыв туристов.

Седово находится на побережье Азовского моря на Кривой косе, в 58 км от временно оккупированного Мариуполя.

В сети уже публикуют видео с полуразрушенным и заброшенным поселком. На кадрах видно, что все конструкции парка развлечений ржавые, кривые и сломанные. Современные самопровозглашенные власти не так уж заботятся о туристах, единственное, что хоть немного напоминает о разгаре сезона — цены на жилье.

На пляжах Седово пока нет былого наплыва людей, даже несмотря на хорошую и солнечную погоду.

В опубликованной подборке видео, первое из которых именно о поселке Седово, оккупанты жалуются на заоблачные цены на жилье. Будто одни сутки стоят от 3 тысяч рублей, и это бюджетные варианты, которые уже "распроданы" до августа. Однако на кадрах видно, что пляжи полупустые, людей почти нет.

Это же касается и известных продавщиц с кукурузой, сладостями, шезлонгами и коктейлями. Это говорит о том, что никто из предпринимателей не захотел открывать там бизнес. Что также указывает на системное отсутствие спроса на подобные услуги.

Пока людей на пляжах немного, как и в море, местная фауна восстанавливает свои силы. Ведь в сети уже появились фото огромных медуз, выбрасываемых на побережье. Такие размеры животных в начале лета указывают на то, что морское дно никто не беспокоит, как это было раньше.

Заметим, что к 2022 году пляжи поселка Седово имели большой спрос среди людей. Тогда на побережье Азовского моря можно было увидеть сотни людей, и иногда даже яблоку негде было упасть.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят пляжи оккупированного россиянами Бердянска.